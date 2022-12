Equipe de France: combien gagne Deschamps sur le banc des Bleus

Depuis le renouvellement de son contrat à la tête de l’équipe de France en décembre 2019, Didier Deschamps toucherait un salaire annuel de 2,5 millions d’euros brut, rapporte L’Equipe. Des émoluments auxquels il faut rajouter les primes.

À l’heure où sa prolongation de contrat est au centre de l’actualité, la question de la rémunération de Didier Deschamps va de nouveau se poser pour Noël Le Graët si jamais le sélectionneur décide de rempiler à la tête des Bleus. Le technicien basque, vice-champion du monde depuis dimanche et en fin de contrat le 31 décembre, sera-t-il augmenté s’il décide de poursuivre l’aventure ?

En décembre 2019, date de la signature de son contrat actuel, Deschamps, en poste depuis 2012, avait été légèrement augmenté. Selon L’Equipe, le champion du monde 1998 percevrait 2,5 millions d’euros annuels brut. Des émoluments auxquels il faut rajouter les primes.

Une rémunération globale à hauteur de trois millions par an

Comme l’ensemble de ses joueurs, le sélectionneur touche également une rétribution pour son image de l’ordre de 22.000 par match ainsi que des bonus de résultats. Grâce au très beau parcours des Bleus au Qatar, il va par exemple recevoir 290.000 euros, d’après L'Équipe. En tout, la rémunération globale du sélectionneur (salaire + droits d’image + primes de résultats) tournerait autour des trois millions d’euros par an, soit 250.000 euros par mois.

Un salaire extrêmement confortable mais toutefois moins important que ce qu’il pourrait percevoir s’il était à la tête d’un grand club européen. À titre d’exemple, Pep Guardiola et Jurgen Klopp toucheraient - selon les différentes estimations - entre 18 et 22 millions d’euros par an.

En fin de contrat avec les Bleus, Didier Deschamps pourrait par ailleurs accepter de prolonger son aventure sur le banc de l’équipe de France. Selon les informations de RMC Sport, Deschamps était, avant de se rendre au Qatar, plutôt dans une optique de quitter l'équipe de France à la fin de la compétition. Mais sa réflexion a évolué ces dernières semaines.

Aujourd'hui, Deschamps serait ouvert à une prolongation. Mais pas à n'importe quel prix. S'il prolonge l'aventure, ce sera à des conditions bien définies. Noël Le Graët est prêt à lui proposer un contrat de deux ans (jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne). Est-ce suffisant? Ce n'est pas certain. Le champion du monde 1998 voudra peut-être avoir un bail plus long.