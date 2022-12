Equipe de France: Deschamps ouvert à une prolongation, mais pas à n'importe quel prix

En fin de contrat avec les Bleus, Didier Deschamps pourrait accepter de prolonger, alors qu'il était d'abord plutôt désireux de quitter son poste de sélectionneur au terme de la Coupe du monde. Mais à certaines conditions.

Didier Deschamps va-t-il rester à la tête de l'équipe de France? La décision de continuer l'aventure ou non lui appartient, compte tenu des résultats obtenus à la Coupe du monde au Qatar. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF), qui souhaite le prolonger, avait fait savoir avant le tournoi qu'il permettait au sélectionneur de choisir son avenir s'il parvenait à atteindre les demi-finales.

Selon les informations de RMC Sport, Didier Deschamps était, avant de se rendre au Qatar, plutôt dans une optique de quitter l'équipe de France à la fin de la compétition. Mais sa réflexion a évolué ces dernières semaines.

Avec un contrat jusqu'à la Coupe du monde 2026 ?

Aujourd'hui, Didier Deschamps serait ouvert à une prolongation. Mais pas à n'importe quel prix. S'il prolonge l'aventure, ce sera à des conditions bien définies. Noël Le Graët est prêt à lui proposer un contrat de deux ans (jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne). Est-ce suffisant? Ce n'est pas certain. Le champion du monde 1998 voudra peut-être avoir un bail plus long.

Autre élément: Didier Deschamps aimerait en savoir plus sur la mission d'audit mené par le ministère des Sports au sein de la FFF, après les témoignages et révélations de presse faisant notamment état de problèmes de management et de comportements inappropriés. Certaines des accusations visent directement Noël Le Graët, mais aussi la directrice générale Florence Hardouin. "C’est lui qui est maitre de sa décision", a en tout cas déclaré Jean-Pierre Bernès, agent historique de Didier Deschamps sur BFMTV.