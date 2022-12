Equipe de France: quand Tchouameni prend une leçon de football par Didier Deschamps et Lilian Thuram

Dans le dur contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, malgré son but, Aurélien Tchouameni a eu le droit à un cours de rattrapage avec les champions du monde 1998 Didier Deschamps et Lilian Thuram. La scène a été diffusée dans le documentaire Merci les Bleus de TF1, mardi soir.

Il est difficile de comprendre le sujet de la conversation qui occupe ces trois-là, la séquence dévoilée dans le documentaire "Merci les Bleus" diffusé mardi soir sur TF1 n’en demeure pas moins amusante. Elle se produit dans le vestiaire de l’équipe de France après la qualification des Bleus pour le dernier carré de la Coupe du monde, obtenue de haute lutte contre l’Angleterre (2-1), l’un des matches les plus accrochés de ce Mondial.

Petit cours particulier pour Thcouameni, Deschamps s'y colle le premier © @TF1

"Jamais tu l'as !" © @TF1

Didier Deschamps, assisté exceptionnellement de son ancien coéquipier en équipe de France, Lilian Thuram, qui passait par là, adresse quelques remarques à Aurélien Tchouameni sur son positionnement et son jeu de corps, c’est du moins ce que l’on en comprend. Auteur d’un but magnifique sur une frappe déclenchée à près de 30 mètres en première période, Tchouameni a alterné les moments forts et d’autres plus délicats, notamment en concédant un penalty largement évitable en seconde période (52e).

Puis c'est au tour de Thuram de montrer l'exemple © @TF1

Est-ce d’ailleurs de cela qu’il s’agit, de cette jambe droite qui a fait barrage à Saka dans la surface de réparation ? Difficile à dire, mais Aurélien Tchouameni a visiblement appris de ses aînés ce jour-là: "Franchement on ne nous a jamais appris ça", conclut-il à l'adresse de ses professeurs à l’issue de ce petit cours particulier offert par deux grands champions.