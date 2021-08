Equipe de France: Deschamps comprend pourquoi Coman a refusé de sortir contre la Suisse

Didier Deschamps a expliqué à L'Équipe qu'il comprenait pourquoi Kingsley Coman a refusé d'être remplacé contre la Suisse, lors de l'élimination des Bleus à l'Euro 2021.

Un peu moins de deux mois après la piteuse élimination de la France contre la Suisse aux tirs aux buts, en huitièmes de finale de l’Euro 2021, Didier Deschamps est sorti de son silence. Dans un long entretien à L’Equipe, le sélectionneur des Bleus a expliqué sa vision de cette déroute inattendue, mais s’est refusé à pointer du doigt des responsables autres que lui-même. Il a notamment défendu Kingsley Coman, qui n’avait pourtant pas voulu sortir en fin de match, allant directement à l’encontre de ses consignes.

"Ce n’est pas qu'il refuse. On est encore dans l'interprétation, a assuré Deschamps. Kingsley a un historique en équipe de France souvent contrarié par les blessures. L'une d'entre-elles (à lacheville) l'a empêché d'être à la Coupe du monde. [...] Là, il joue et, en plus, il vient de permettre à l'équipe de France de passer d'une situation où elle est menée à une autre où elle mène 3-1. Alors, il a envie de continuer en dépit de son problème musculaire. C'est humain."

"Je pensais que ça allait être difficile"

À la mi-temps de la prolongation, les spectateurs de l’Arena Nationala de Bucarest avaient pourtant pu voir les esprits s’échauffer autour du banc tricolore. Victime d’un problème musculaire à la cuisse, Coman, auteur d’une bonne rentrée plus tôt dans la rencontre, refuse catégoriquement de céder sa place à Marcus Thuram. Les protestations de Deschamps, qui s’est longuement expliqué avec l’attaquant du Bayern Munich, n’y font rien : il restera sur le terrain jusqu’à la 111e, minute où le remplacement aura effectivement rien.

"J'ai eu une discussion avec lui, confirme Deschamps. Par rapport à sa situation et à la frustration qu'elle génère, il a envie de continuer, pense qu'il peut. Moi, je pense que ça va être difficile car c'est musculaire. Et quelques minutes plus tard, il réalise que ce n'est pas possible. Mais je comprends tout ça. Il ne veut pas lâcher. Ce ne sont pas de mauvaises intentions de sa part. Sur le moment, on est dans l'action."

L’incident ne devrait donc pas être reproché à Coman dans le futur. Une bonne nouvelle pour lui, alors que la première liste des Bleus depuis la sortie de l’Euro sera annoncée par Descamps le 26 août, soit ce jeudi.