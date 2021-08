Deschamps sort de son silence sur l'élimination des Bleus à l'Euro 2021 et assume

Dans un entretien accordé à l'Equipe, Didier Deschamps est revenu sur le fiasco de l'équipe de France à l'Euro 2021. Le sélectionneur des Bleus assume l'entière responsabilité de l'élimination en huitièmes de finale même s'il assure que prendre la porte face à la Suisse en ayant mené 3-1 "ne devait pas arriver".

Il sort de son silence et analyse aujourd'hui le fiasco avec recul et en ayant "digéré": dans un entretien accordé à l'Equipe et publié ce vendredi, Didier Deschamps revient sans détour sur l'élimination de l'équipe de France par la Suisse, en huitième de finale de l'Euro 2021. Les Bleus avaient pris la porte après un scénario fou, en ayant mené 3-1 à la 80e.

"Le plus dur à digérer - et je l'ai digéré aujourd'hui - c'est de savoir ce qu'on est capables de faire et de constater ce qu'on a fait. Et, je vais le répéter, d'être à 3-1 à la 80e minute contre la Suisse et de voir ce qui s'est passé après, insiste le sélectionneur. Cela ne devait pas nous arriver au vu de la force qui était la nôtre et la solidité qui a toujours été notre ADN. A 3-3, il y a forcément de l'énervement mais tout reste jouable. On sait qu'il y a la prolongation avec la capacité d'obtenir la qualification.Et juste avant, il y a l'occasion de Coman et ce ballon qui touche la barre. Il faut être factuel, réaliste. Même si, à 3-1, pas une personne dans le stade, ni ailleurs, n'a dû se dire qu'on n'allait pas se qualifier."

"Je n'ai pas envie de chercher des excuses"

Qui est responsable de l'échec? Didier Deschamps en prend l'entière responsabilité: "Je n'ai pas envie de chercher des excuses. Je sais que je suis le seul responsable. Ma fonction veut ça. Je l'assume. Mais je sais aussi que j'ai cette capacité à basculer. Quand cela va bien, tout n'est pas rose ; quand cela va mal, tout n'est pas noir non plus. Notre élimination est liée à de nombreux éléments. [...] C'est ma responsabilité. Le choix tactique de départ ne fonctionne pas. Jouer à trois centraux n'est pas une erreur, c'est un choix. Je sais ce qui m'y a conduit."

Une référence au changement de schéma défensif, qu'il argumente avec un constat: ce qui a changé dans cette équipe de France, entre le sacre à la Coupe du monde 2018 et le gros raté de l'Euro, c'est "la solidité défensive". En ajoutant tout de même qu'il s'agit d'un Euro "particulier", avec un dernier carré composé de quatre équipes ayant joué tous leurs matchs de poules à domicile.

Quant à la mise en cause de la préparation physique, l'ancien coach de l'OM estime que les joueurs étaient prêts et "à fond" pour le premier match contre l'Allemagne, ajoutant: "Si c'était à refaire, on referait la même chose."