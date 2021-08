Equipe de France: Deschamps évoque son avenir à la tête des Bleus

A quinze mois de la prochaine Coupe du monde, Didier Deschamps n’a pas prolongé son contrat à la tête de l’équipe de France. Une situation sur laquelle est revenu le sélectionneur en conférence de presse.

En plus de sa liste annoncée pour les rencontres du mois de septembre, Didier Deschamps a évoqué en conférence de presse sa situation à la tête de l’équipe de France. Le champion du monde 2018 à la tête des Bleus est pour le moment sous contrat jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais il n’a pas prolongé au-delà.

Au sujet d’une possible remise en question de son avenir après l’élimination lors du dernier Euro, Deschamps n’a pas laissé de doute. "Il y a eu différentes étapes dans ma réflexion. Déjà, prendre le recul nécessaire pour avoir l’analyse la plus juste et objective. Au fond de moi, à partir du moment où ma détermination est intacte, c’est l’essentiel. Ensuite, je suis convaincu qu’il y a encore de belles choses à faire avec ce groupe-là."

Un contrat toujours renouvelé avant les phases finales

Durant l’été, Didier Deschamps a échangé avec Noël Le Graët, président de la FFF, pour décider de son avenir à la tête de l’équipe de France. "La décision appartenait à mon président et c’est pour ça que je suis là aujourd’hui", a-t-il souligné.

Depuis le début de son mandat en 2012, le sélectionneur a eu l’habitude de prolonger son contrat à chaque fois avant les phases finales. Ce n’est pas le cas pour le moment, avant la Coupe du monde au Qatar, mais il y a encore le temps. La dernière fois que Deschamps a prolongé son bail avec les Bleus, c’était en décembre 2019, six mois avant la date d’ouverture initiale de l’Euro.