Équipe de France: Deschamps fixe la règle pour le mercato des Bleus

En conférence de presse à Clairefontaine, où joueurs et staff de l'équipe de France se sont rassemblés ce mercredi, le sélectionneur Didier Deschamps a souhaité que ses joueurs soient rapidement fixés sur leur avenir en club.

La plupart des Bleus sélectionnés par Didier Deschamps pour l’Euro 2020 sont arrivés à Clairefontaine ce mercredi, en milieu de journée. Ce 26 mai donne le coup d’envoi de la préparation pour la compétition, une période resserrée de vingt jours où les Bleus joueront deux matches amicaux avant l’entrée en lice contre l’Allemagne le 15 juin.

Ces retrouvailles marquées par le retour de Karim Benzema en équipe de France, après plus de cinq ans d’absence, feraient presque oublier que les champions du monde et vice-champions d’Europe en titre devront, comme depuis le début de la saison, s’adapter à une situation sanitaire complexe, dans une bulle où ils seront privés de quasiment tout contact avec l’extérieur. Ce qui n’empêchera pas les téléphones de sonner.

Car la période correspond aussi à celle du marché des transferts, qui s’annonce très agité. Plusieurs joueurs du groupe France sont concernés par les tractations en cours, notamment Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Paul Pogba, lui aussi, pourrait donner une nouvelle orientation à sa carrière. "Dans l’idéal, pour la tranquilité du groupe", Didier Deschamps préférerait que ses joueurs soient fixés avant le début de la compétition.

Deschamps: "Pas à l'abri d'une décision prise après le début de la compétition"

"Mais ce n’est jamais le cas, a-t-il regretté en conférence de presse, mercredi. Et même certains, je ne sais pas lesquels, qui sont sûrs de rester dans leur club la saison prochaine, peut-être qu’à la fin de la compétition, ça bougera pour eux. Il y a toujours une fenêtre, une ouverture possible. Ça a été le cas pour certains d'entre eux durant la Coupe du monde en Russie. C’est un choix de carrière, aux joueurs de bien vivre ça, c’est une décision importante qui les regarde. Je n’ai pas tous les éléments. Tout au plus, je peux leur donner un avis s’ils me le demandent, mais je ne vais pas perdre de l’énergie. Si j’ai une position radicale, c'est impossible, donc on fait en sorte de faire la part des choses. Surtout les joueurs, même si ça peut toucher certains plus que d’autres. Quand on est dans la compétition, oui, la tranquillité, la sérénité, c'est quelque chose de très important, mais on n’est pas à l'abri d'avoir une décision qui soit prise après le début de la compétition."

Concerné par la finale de la Ligue Europa qui va opposer son club de Manchester United et Villarreal, ce mercredi soir (coup d’envoi à 21h, en direct sur RMC Sport 1), Paul Pogba sera ensuite le 23e homme à rejoindre le groupe France. en attendant les trois derniers retardataires, engagés avec Chelsea en finale de Ligue des champions samedi: Kurt Zouma, N'Golo Kanté et Olivier Giroud.