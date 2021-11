Equipe de France: Deschamps n’exclut pas d’entraîner un club après les Bleus

Dans un entretien qui sera diffusé ce dimanche sur Amazon Prime Video, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps s’exprime sur l’après-Bleus. Et évoque un possible retour comme entraîneur de club.

La plupart du temps, Didier Deschamps botte en touche avec talent. Mais alors que l’équipe de France s’apprête à disputer ses deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le sélectionneur des Bleus, interrogé par l'entraîneur de Montpellier Olivier Dall’Oglio, a été plus bavard que d’habitude sur son avenir lors d’un entretien qui sera diffusé dimanche sur Amazon Prime Video.

Le Basque de 53 ans qui est sous contrat jusqu’à la Coupe du monde 2022 ne ferme pas la porte à un retour dans un club: "J’aurai une vie après celle de sélectionneur, rappelle-t-il. Sincèrement, je ne sais pas laquelle, mais je sais qu’elle sera bien aussi. Il y a toujours la possibilité de basculer, de revenir dans un club."

Un poste à la FFF? "Je n’ai pas besoin de ça"

Avant de prendre les commandes de l’équipe de France à place de Laurent Blanc en 2012, Didier Deschamps a entraîné Monaco, la Juventus et l’OM. "C’est plus un besoin que j’ai par rapport à ma tête et mon corps, cette adrénaline, poursuit-il. Aujourd’hui, sans le terrain, je ne me vois pas avoir cette adrénaline-là."

Didier Deschamps en profite donc pour balayer les rumeurs faisant état d’une nouvelle mission au sein de la FFF. Et pourquoi pas comme successeur de Noël Le Graët dans un rôle de président : "Je n’ai pas besoin de ça. C’est une fonction qui est plus politique qu’homme sur le terrain. Que cela puisse m’intéresser à un moment, pourquoi pas; mais aujourd’hui, j’ai toujours besoin du terrain. De cette adrénaline."