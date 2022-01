Equipe de France: Deschamps ne ferme pas la porte à Benitez

Naturalisé français le 10 décembre dernier, Walter Benitez peut prétendre à jouer en équipe de France. Une hypothèse que n’écarte pas Didier Deschamps, même s’il reste évasif sur le sujet.

Après cinq ans passés en France, Walter Benitez (28 ans) a obtenu sa naturalisation le 10 décembre dernier avec sa femme. Le couple, qui parle couramment français depuis son arrivée à Nice en 2016, a passé avec brio un test à l’oral et un autre à l’écrit. Sportivement, ce choix compte aussi puisque l’Argentin de naissance n’occupe plus une place d’extracommunautaire dans les rangs de l’effectif niçois. Il peut aussi prétendre à une place en équipe de France, lui qui ne compte aucune sélection avec l’Argentine A, à son plus grand regret.

Mais Benitez ne revendique pas trop fort une place avec les Bleus. "Il y a de bons gardiens et de bons jeunes gardiens, confie-t-il dans L’Equipe. Je peux seulement dire que je suis content à Nice, que je donne mon maximum, et que je suis concentré sur mon club."

"On le regarde comme les autres joueurs sélectionnables"

Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps ne ferme pas la porte au gardien, dans un pragmatisme qui le caractérise. "Tous les joueurs français sont sélectionnables, confie le sélectionneur dans le quotidien sportif. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix, mais c’est un choix que je respecte. On le regarde comme les autres joueurs sélectionnables."

Derrière l’incontournable Hugo Lloris et Mike Maignan, solide numéro 2, une place peut être à prendre comme troisième gardien. Steve Mandanda, remplaçant à Marseille, n’a pas été appelé lors des deux derniers rassemblements. Alphonse Areola joue peu à West Ham et Benoît Costil, appelé en octobre et novembre, est en difficulté sportive avec Bordeaux. Mais le vécu commun compte beaucoup dans l’esprit du sélectionneur pour ce rôle si spécifique. Et Benitez n’en pas, pour le moment.