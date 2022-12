Equipe de France: Le Graët répète son envie de voir Deschamps rester sélectionneur après la Coupe du monde

Noël Le Graët a réaffirmé son soutien à Didier Deschamps ce mardi à quatre jours du quart de finale des Bleus contre l’Angleterre au Mondial 2022. En fin de contrat après le tournoi au Qatar, le sélectionneur aura la main pour son avenir si l’équipe de France atteint les demi-finales, et le président de la FFF s’est montré clair à ce sujet.

En fin de contrat à l’issue de l’année 2022, Didier Deschamps n’est pas encore certain de poursuivre l’aventure à la tête de l’équipe de France. A l’heure où les Bleus vont défier l’Angleterre lors des quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar, samedi à Doha (20h en direct commenté sur RMC Sport), Noël Le Graët a réaffirmé sa position sur l’avenir du technicien. Comme il l’avait déjà expliqué dans "Rothen s'enflamme" sur RMC avant le début du Mondial, le président de la FFF a rappelé que Didier Deschamps garderait la main en cas de qualification pour les demi-finales.

"On a un objectif clair: les demi-finales. J'ai toujours dit que s'il atteignait ce palier, la décision lui appartenait, a martelé Noël Le Graët ce mardi dans un entretien auprès du Figaro. Avant, on discute. Est-ce qu'il aura envie de continuer? Quels sont les problèmes qui peuvent se soulever? Même si on est à un niveau élevé, la moindre défaite amène un flot de critiques… Dans tous les cas, on passera une petite journée à Guingamp (chez Noël Le Graët, ndlr) et on discutera."

Une victoire contre l’Angleterre et Deschamps décidera

Compte-tenu de ses prestations à la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps pourrait intéresser certains cadors européens. Si cette possibilité a traversé l’esprit de Noël Le Graët, le dirigeant a souligné que le poste de sélectionneur lui allait comme un gant.

"Il faudra voir tout cela ensemble. On n'a pas parlé de ce sujet depuis notre discussion après l'Euro. Objectif demi-finale, il passe à mon bureau et c'est à lui de décider de rester ou non, a encore insisté le président de la FFF. C'est un poste exposé, difficile, soumis à une rude pression, il ne faut pas rêver. Il est fait pour cette fonction et je pense qu'il préfère la sélection à un club. On verra bien. Je ne peux pas m'engager pour lui."

Et d’exprimer clairement les faits si la France bat l’Angleterre: "Ce sera entre ses mains. Laissons passer ce match contre les Anglais."

"Je n'ai jamais appelé Zidane de ma vie"

Favori du public pour succéder à Didier Deschamps si le sélectionneur s’en va, Zinedine Zidane n’a pourtant pas encore fait l’objet d’une approche concrète de la part de la Fédération française selon Noël Le Graët. Là encore, le dirigeant breton a fait preuve d’une certaine fermeté en assurant que cela constituerait un énorme manque de respect pour le technicien en place.

"Je n'ai jamais appelé Zidane de ma vie, contrairement à ce que certains laissent entendre. Cela aurait été incorrect de ma part. Personne de mon entourage ne l'a appelé pour moi en tout cas, a finalement estimé le dirigeant tricolore. Que des gens aient eu envie de le faire, c'est possible, mais ce serait indélicat. Quand on a la chance d'avoir un Didier Deschamps, on ne frappe pas à la porte d'à côté, tant qu'il est en place. Vous insistez alors je vais être honnête: mon souhait, c'est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux? C'est le président qui parle, pas l'ami."