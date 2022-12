Quel avenir pour Didier Deschamps? La réponse de Jean-Pierre Bernès, son agent et ami

Didier Deschamps va-t-il prolonger son contrat et rester sélectionneur des Bleus, après la défaite en finale de cette Coupe du monde 2022? Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, son agent et ami, Jean-Pierre Bernès, confirme qu'il va prendre quelques jours de réflexion.

Stop ou encore pour Didier Deschamps? Dix ans après son arrivée à la tête de l'équipe de France, le sélectionneur des Bleus est en fin de contrat avec la FFF, à l'issue de cette Coupe du monde 2022 qui s'est achevée sur une folle mais cruelle défaite en finale face à l'Argentine, aux tirs au but (3-3, 2-4 aux tab). A 54 ans, Didier Deschamps a le choix de continuer ou non, Noël Le Graët lui offrant la possibilité de prolonger jusqu'à l'Euro 2024. L'ancien milieu de terrain des Bleus, champion du monde en 1998, puis en 2018 en tant que sélectionneur, a assuré dimanche soir qu'il se laissait quelques jours de réflexion.

"C’est une décision qui doit être prise dans la sérénité"

"C’est une décision importante, souligne son agent et ami, Jean-Pierre Bernès, dans 'Apolline Matin' ce lundi sur RMC et RMC Story. Ça concerne son avenir. C’est une décision très personnelle. Didier va rentrer en France, prendre quelques jours de repos, de réflexion. Début janvier, comme il l’a annoncé, il verra le président Le Graët pour lui annoncer sa décision. Je crois qu’il faut un temps pour tout. C’est une décision qui concerne un avenir professionnel, un avenir tout court. Ça ne se fait pas à la légère, dans un stade, après une finale et un tel scénario. C’est une décision qui doit être prise dans la sérénité. Bien sûr, tout le monde attend sa décision, mais je pense qu’il la prendra en temps voulu. C’est lui qui est maitre de sa décision. Il la prendra quand il souhaitera la prendre."

Dimanche soir, quelques minutes après avoir vu ses Bleus s'incliner aux tirs au but, Didier Deschamps a refusé de donner une première réponse sur son avenir personnel. "Même si ça s'était bien passé, je n'aurais pas donné la réponse non plus, a-t-il expliqué sur TF1. L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président (Noël Le Graët, NDLR) en début d'année comme c'était prévu, on verra bien. Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça."

Et son avenir intéresse tout le monde, y compris l'Elysée. Présent à Doha pour assister à la finale, Emmanuel Macron a réaffirmé son souhait que Didier Deschamps reste à la tête des Bleus. "Bien sûr que j'ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive!, a lancé le président de la République au micro de RMC. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il digère." Avant de trancher.