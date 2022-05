Equipe de France: Deschamps très clair sur Giroud

Dans un entretien à beIN Sports, Didier Deschamps s’est de nouveau montré très clair sur sa décision de ne pas appeler Olivier Giroud pour les quatre matchs de Ligue des Nations en juin.

De retour en mars mais absent en juin. Olivier Giroud (35 ans) traverse une drôle de période en équipe de France où il a perdu sa place dans le groupe depuis l’été dernier. La nouvelle saison remarquée du Français, sacré champion d’Italie avec l’AC Milan dimanche, ne lui permet pas de retrouver les Bleus où il a régressé dans la hiérarchie. Et Didier Deschamps assume ce choix, même s’il n’est pas compris de tous.

"Ce n’est pas lié à des situations avec un joueur"

"Je suis dans le monde professionnel, rappelle le sélectionneur. Evidemment que je suis un être humain, je suis un citoyen et un père de famille. Il faut faire le plus abstraction possible de cet aspect dans le monde professionnel. Je suis convaincu que ça va à l’encontre de l’intérêt collectif. Je fais des choix humains. J’ai cette capacité de pouvoir faire plaisir mais aussi d’amener de très fortes déceptions. Ce n’est pas lié à des situations avec un joueur. En club oui en sélection, je peux avoir – et j’en ai eu – des relations un peu compliquées avec un joueur mais pour l’intérêt de l’équipe de France, je le fais (il appelle quand même les joueurs, ndlr). Mais à l’extérieur, vous n’avez pas toutes les données. Il n’y a que les personnes en interne qui le sont. On ne peut pas tout dire."

"Je n’ai jamais pris de position radicale, poursuit Deschamps. Si la Coupe du monde avait eu lieu cet été, la liste serait certainement celle-là. Au mois de novembre, elle sera proche mais ce ne sera pas celle-là parce qu’il y a des impondérables. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Il y a la situation d’un joueur qui peut être en difficulté. Je fais en sorte d’avoir un fil conducteur quand même. De la continuité oui mais en étant convaincu qu’à un moment, s’il y un jeune joueur – même s’il a moins d’expérience par rapport à un autre plus expérimenté - je l’ai toujours fait et je le ferai. Je sais que je peux faire mal, aux joueurs et aux personnes autour d’eux. "