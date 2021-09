Équipe de France: Théo et Lucas Hernandez, une première depuis les frères Revelli en 1974

Didier Deschamps a convoqué Théo et Lucas Hernandez pour affronter la Belgique en demi-finale de la Ligue des nations, jeudi prochain à Turin. C’est la première fois que deux frères se retrouvent en équipe de France depuis Hervé et Patrick Revelli dans les années 1970.

Lucas et Théo Hernandez ont souvent joué au foot ensemble dans leur vie. Mais jamais encore en professionnel. Nés à Marseille à un an et demi d’intervalle, les deux frères ont découvert le ballon rond en Espagne, dans les pas de leur père, Jean-François Hernandez, un ancien défenseur passé par l’OM, le Rayo Vallecano ou l’Atlético de Madrid. Après avoir perdu tout contact avec leur paternel lorsqu’ils étaient en primaire, Lucas et Théo ont intégré l’académie des Colchoneros.

Et ils ont suivi le même cursus de formation dans la capitale espagnole. Lucas, l’aîné, a débuté sa carrière à l’Atlético en tant que défenseur central en 2014. Deux avant que Théo, latéral gauche, soit prêté au Deportivo Alavés, puis cédé au Real Madrid.

Des retrouvailles attendues à Clairefontaine

Quatre ans après leur séparation de l’autre côté des Pyrénées, les frangins ont changé de pays et d’écusson. Lucas (25 ans) évolue désormais au Bayern Munich avec son statut de champion du monde 2018, alors que Théo (qui fêtera ses 24 ans mercredi prochain) défend les couleurs de l’AC Milan. Malgré la distance, ils restent étroitement connectés. Et ils vont l’être encore plus à partir de lundi prochain. Didier Deschamps a décidé de convoquer les frères Hernandez pour affronter la Belgique en demi-finale de la Ligue des nations, le 7 octobre à Turin.

C’est la première que Lucas (28 sélections) et Théo (1 sélection) sont appelés en même temps en équipe de France. Quand le cadet a découvert les Bleus lors du dernier rassemblement, début septembre, le grand était indisponible. Leurs retrouvailles s’annoncent particulièrement émouvantes à Clairefontaine.

Deux sélections en commun pour les frères Revelli

Les Bleus n’avaient plus abrité deux frères en même temps depuis Hervé et Patrick Revelli dans les années 1970. Les deux anciens attaquants, qui ont également partagé le maillot de l’AS Saint-Etienne (de 1969 à 1971), ont connu deux sélections ensemble. Lors de deux amicaux au Parc des Princes. Le premier en novembre 1973 face au Danemark (3-0 pour la première cape de Patrick, avec un but d’Hervé en fin de match), le second en mars 1974 contre la Roumanie (1-0).

A l’heure d’accueillir les Hernandez, qui pourraient être mis en concurrence dans le couloir gauche, Deschamps tente de banaliser la situation. "Quand je parlerai avec eux, je n’aurai pas à faire à deux frères mais à deux joueurs. Avec la particularité de ce lien familial", a expliqué le sélectionneur en conférence de presse.

Dans la lignée des De Boer, Touré, Inzaghi….

Sur la pelouse du Juventus Stadium, Lucas et Théo pourraient d'ailleurs se retrouver face à deux autres frères la semaine prochaine: Eden et Thorgan Hazard, qui évoluent ensemble depuis plusieurs années chez les Diables Rouges.

Dans l'histoire récente du ballon rond, plusieurs autres frangins ont partagé le même vestiaire en sélection. Les Pays-Bas ont connu Frank et Ronald De Boer, la Côte d’Ivoire Kolo et Yaya Touré, l’Angleterre Gary et Phil Neville, le Ghana André et Jordan Ayew, l’Italie Filippo et Simone Inzaghi, la Turquie Hamit et Halil Altintop, l’Allemagne Lars et Sven Bender. La Russie a également associé les jumeaux Aleksei et Vasili Berezutski dans les années 2000. Il y a aussi les frères Alcantara qui jouent pour deux sélections différentes (Thiago avec l’Espagne, Rafinha avec le Brésil), tout comme les Boateng (Jérôme avec l’Allemagne, Kevin-Prince avec le Ghana).