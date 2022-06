Equipe de France: entre Mbappé et Le Graët, une année de désaccords et d'incompréhension

Mécontent d’une sortie de Noël Le Graët dans le JDD, Kylian Mbappé a sèchement repris le président de la FFF ce dimanche, au sujet des attaques racistes à son sujet après l’Euro 2021. Un nouvel épisode conflictuel entre le dirigeant et l’attaquant de l’équipe de France, dont la relation n’est pas au beau fixe depuis un an.

Ces deux-là ne sont pas partis ensemble en vacances après la Ligue des nations, et a priori, ils ne le feront pas à l’avenir. Entre deux photos de son séjour à Marrakech, Kylian Mbappé a usé ce dimanche de ses réseaux sociaux pour publiquement – et assez sèchement – reprendre Noël Le Graët. Alors que le président de la FFF a expliqué dans un entretien au JDD que l’attaquant avait eu envie d'arrêter avec l'équipe de France après l'Euro 2021 en raison des critiques concernant son penalty raté contre la Suisse, l'attaquant a donné une version de l’histoire bien différente : selon lui, le problème venait des attaques racistes, non des remarques sur le penalty. Ce que n’a pas compris, ou pas voulu comprendre, Le Graët. Et des incompréhensions, des désaccords, il y en a eu plusieurs entre les deux hommes ces derniers mois.

La bascule après l'Euro

Retour à l’été 2021. Après un match de préparation contre la Bulgarie et avant le championnat d’Europe, Olivier Giroud et Kylian Mbappé se chamaillent un peu au sujet de ballons que ne donneraient pas le second au premier. Soucieux de ramener le calme dans le vestiaire tricolore, Le Graët s’efforce alors de dédramatiser, en reconnaissant toutefois "un petit recadrage" des deux attaquants. Mais c’est surtout à la fin de l’Euro que tout se complique.

Muet durant toute la phase de poules, Kylian Mbappé a le malheur de manquer son tir au but contre la Suisse en huitième de finale. L’équipe de France est éliminée, et l’attaquant – coupable désigné – est fortement critiqué, voire insulté. La coupure estivale semble laver les esprits et les frustrations. Mais fin août, Le Graët fait quelques révélations dans les colonnes de Ouest France, en confiant que l’attaquant a sollicité une rencontre pour lui faire part de son mal-être. "J'ai vu Kylian en tête à tête à la FFF, explique NLG. C'est un garçon qui était contrarié par son penalty, sa performance et les critiques. Je lui ai remonté le moral car c'est un excellent joueur, un talent français extraordinaire qu'on ne peut pas juger sur un penalty raté. Les réseaux sociaux n'ont pas été tendres. Il était très contrarié. (…) C'est vrai que je n'ai pas fait de communiqué, il aurait aimé que je le défende publiquement. On s'est vu dix minutes et je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui."

"C'était quelque chose de confidentiel, et quand c'est sorti, non, je n'ai pas compris"

On apprendra un peu plus tard que cette rencontre, le clan Mbappé la voulait secrète. Loupé. Dans un entretien à L’Equipe début octobre, le joueur du PSG fait ainsi part, plus ou moins explicitement, de son agacement. "Ça (le fait que Le Graët communiqué sur leur rencontre, ndlr), je ne l'ai pas compris, glisse-t-il. Il a souhaité me rencontrer tout de suite après l'Euro, je lui ai dit que je partais en vacances, et on s'est vus dès que je suis revenu. C'était quelque chose de confidentiel, et quand c'est sorti, non, je n'ai pas compris." Et d’évoquer, déjà, la question des attaques racistes : "Je ne lui en tiens pas rigueur, je pense qu'il avait ses raisons, mais je ne me suis pas plaint pour un penalty, ce n'est pas vrai. Ce dont je me suis plaint auprès de lui, c'est d'avoir été insulté et traité de 'singe' pour un penalty. Ce n'est pas la même chose. Je ne me plaindrai jamais pour un penalty : le penalty, c'est moi qui le rate."

A la question "Avez-vous eu l’impression d’être un problème durant l’Euro ?", Mbappé ne cache pas, non plus, sa déception : "C'est ce qu'on m'a fait ressentir et c'est ce que j'ai ressenti, poursuit-il, sans citer aucun nom. Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné. (…) On a échangé sur le fait que je sois ou non un problème pour la sélection. Je n'ai jamais voulu être un problème et je ne voudrai jamais être un problème pour la sélection." Sur le terrain, l’automne est cependant fructueux pour Mbappé chez les Bleus, en témoignent les sept buts de l’attaquant en quatre matchs lors des rassemblements d’octobre et novembre.

Un boycott de Mbappé, un coup de pression de Le Graët

Mais au printemps 2022, c’est un autre épisode qui fait couler de l’encre : celui des droits à l’image. Le 22 mars, alors qu’une matinée d’obligations sponsoring et marketing est au programme des joueurs de l’équipe de France, Mbappé refuse d’y participer. Le joueur souhaite avoir un droit de regard plus important sur l’utilisation qui est faite de son image en sélection, et des sponsors à laquelle elle peut être associée. "Je lui ai dit de descendre pour participer aux opérations avec les partenaires, raconte à chaud Noël Le Graët. À un moment, il était prêt à le faire. Puis, il a dit: 'Non, je ne descends pas'. Qu'est-ce que vous voulez faire ?"

Quelques jours plus tard, le patron du foot français envoie un courrier à Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé. Un courrier ferme, dans lequel il ouvre tout de même la porte au dialogue, pour trouver une issue favorable au conflit naissant. Avant de mettre un coup de pression public au buteur et son clan. "S'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout, menace NLG auprès de L’Equipe le 7 mai, en assurant avoir le soutien des cadres tricolores. Les joueurs ont 30% de ce que donne la FIFA. Lloris est un homme respectable. Varane, aussi, m'a dit : 'Président, on ne veut pas changer.' Égalité parfaite. On ne parle pas de fric. Pour son avocate, les contrats avec les joueurs étaient soi-disant obsolètes. Ce n'est pas vrai. Mais, je le redis, ce qui me rassure, c'est l'attitude générale des joueurs." Dans la foulée, L’Equipe explique que cette sortie n’a pas du tout plu au joueur. A tel point qu’un rendez-vous prévu le 12 mai entre le président et Delphine Verheyden est annulé.

Le contact sera rétabli au moment de la prolongation de Mbappé au PSG. En conférence de presse, le joueur fait part de sa volonté de régler ce "petit quiproquo", "rapidement, avec intelligence et respect". Une rencontre entre les deux camps est ainsi organisée le 31 mai. Ce qui a permis à Noël Le Graët d’affirmer, pas plus tard que samedi, que les relations entre la star des Bleus et la FFF sont "complètement" apaisées. Mais entre la vérité d’un jour et celle du lendemain…