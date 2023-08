Equipe de France Espoirs "déçu" de ne pas avoir été choisi, Lamouchi souhaite à Henry de "remporter l'or" aux JO

Candidat pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Sabri Lamouchi n'a pas été choisi par le Comex de la FFF. Dans un entretien à l'Equipe, l'homme de 51 ans s'est montré "déçu" de ne pas avoir été choisi mais souhaite à Thierry Henry de "remporter l'or" aux JO de Paris.

Le Comité exécutif de la FFF a tranché. Lundi, Thierry Henry a été choisi par les membres du Comex pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Auditionné également pour le poste comme Julien Stéphan et Jocelyn Gourvennec, Sabri Lamouchi n'a pas été retenu. Dans un entretien à l'Equipe, l'homme de 51 ans s'est dit "déçu" sans être "surpris" pour autant.

"Je suis heureux d'avoir été candidat, d'avoir porté mon projet au bout. Je pensais que j'avais le profil pour mener cette sélection et je le pense encore, a estimé l'ancien milieu de terrain. Ce n'est pas parce que je n'ai pas été choisi que je suis moins bon (...) J'accepte de perdre. Il n'y avait qu'un vainqueur possible."

Lors des auditions début août des quatre derniers prétendants au poste, Sabri Lamouchi avait fait forte impression aux décideurs. On parle même d'une finale pour lui face à Thierry Henry au moment du choix final mais c'est bien le nom du champion du monde 1998 qui a eu les faveurs.

"Je lui souhaite de remporter la médaille d'or"

Successeur de Sylvain Ripoll, Thierry Henry a signé un contrat jusqu'en 2025 et dirigera la sélection olympique en 2024 à Paris. Il devra aussi qualifier son équipe pour l'Euro Espoirs en 2025. "Il faut respecter ce choix et je lui souhaite de remporter la médaille d'or", a déclaré Sabri Lamouchi en vue de l'échéance olympique qui attend désormais l'ancien joueur d'Arsenal.

"J'avais mis d'autres propositions entre parenthèses pendant ma candidature aux Espoirs car j'étais obsédé par ça, a aussi confié Lamouchi, lui qui compte 12 sélections en équipe de France. Cette génération a besoin d'amour, de soutien, de fraternité et je me voyais bien l'accompagner."

Sabri Lamouchi avait quitté Cardiff en fin de saison dernière après avoir maintenu le club en deuxième division anglaise. "Je vais repartir sur un nouveau cycle, rentrer vivre à Londres et me mettre à disposition de ceux qui pensent que je peux être un élément important du fonctionnement de leur structure, a conclu l'ancien sélectionneur de la Cote d'Ivoire. Je ne me suis jamais plaint et je ne vais pas commencer parce qu'ils ont choisi un autre candidat."