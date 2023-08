Equipe de France Espoirs: Rothen emballé par le choix Henry, qui "va faire mieux que Ripoll"

Préféré à Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan et Sabri Lamouchi, Thierry Henry a été nommé lundi sélectionneur des Bleuets. Un choix salué sur RMC par Jérôme Rothen, qui estime qu'"il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas" à faire mieux que son prédécesseur, Sylvain Ripoll.

"Une super idée." Voilà comment Jérôme Rothen résume le choix de confier les rênes de l'équipe de France Espoirs à Thierry Henry. Dans "Rothen s'enflamme" sur RMC, le consultant a estimé que l'ancienne légende des Bleus était de loin le candidat idéal pour le poste, vacant depuis l'éviction de Sylvain Ripoll cet été.

"Quand tu as quelqu'un comme Thierry Henry, avec tout ce qu'il représente en France, qui a porté ce maillot de l'équipe de France... Les gens l'ont peut-être oublié, mais il a été champion du monde en 98, et il est retourné jouer en Espoirs derrière. Ca montre toute l'humilité qu'il pouvait avoir."

Si Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan et Sabri Lamouchi figuraient parmi les candidats possibles, "aucun n'arrivait à la hauteur de Thierry", pour Rothen: "Il y a un paramètre important, c'est la relation avec la nouvelle génération et les jeunes joueurs. A Monaco, il s'est choppé (sic) avec les joueurs expérimentés, mais avec les jeunes, ça se passait très bien. Le discours passait bien et les jeunes en gardent un bon souvenir".

"Il a la mission de faire mieux que Sylvain Ripoll"

"Avec l'image et l'aura qu'il a, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas, poursuit la célèbre patte gauche. Il a la mission de faire mieux que Sylvain Ripoll. Excusez-moi de penser qu'il va faire mieux Sylvain Ripoll! (...) Ça ne pourra être pire."

Ce bilan, justement, quel est-il? D'un point de vue comptable, Sylvain Ripoll a présenté un tableau final de 41 victoires, 12 nuls et 9 défaites, entre mai 2017 et juillet 2023. L'ancien coach de Lorient (2014-16) avait réussi à qualifier les Espoirs à trois Championnats d’Europe consécutifs, après une longue période de disette, mais n'aura pas réussi à faire mieux qu'une demi-finale dans la compétition, en 2019 (quarts en 2021 puis en 2023).

Propulsé sélectionneur des Espoirs ce lundi, Thierry Henry va lui devoir qualifier les Bleuets pour le prochain Euro, tout en préparant au mieux les Jeux olympiques, qui auront lieu à domicile dans moins d'un an.