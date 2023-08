Equipe de France Espoirs: "Je n'étais pas épanoui", Thierry Henry explique son choix de rejoindre les Bleuets

Présenté à la presse en tant que nouveau sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry a expliqué que le temps lui avait paru très long depuis sa dernière expérience sur un banc.

"L’équipe de France, ça ne se refuse pas, tout simplement." "Honoré" et "fier" de prendre la tête de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a énuméré ce mardi ce qui lui avait manqué au bord du terrain, en tant que consultant pour Amazon, "ce côté qui me fait vibrer". "Je n’étais pas épanoui, tout simplement", a-t-il avoué sans retenue à l'occasion de sa conférence de presse d'intronisation. "J'aime le terrain, j’attendais une opportunité. J’ai fait ce que j’avais à faire pour pouvoir rester le plus proche possible du terrain. J’avais besoin de retourner sur le terrain, de coacher, de retrouver ce sentiment que j'ai à chaque fois d’aider, de faire comprendre."

Henry: "J'ai patiemment attendu"

Joueur de légende mais entraîneur sans succès jusqu’à présent, Thierry Henry a philosophé sur sa reconversion au poste d’entraîneur pour le moment très mitigé: "Comme je le dis souvent: 'Tu ne perds pas, tu apprends'. Il y a eu moment qui est très important, je pense que c’est pareil pour tout le monde, c’est le covid. Cette expérience m’a changée. J’ai dû gérer un groupe dans un hôtel pendant quatre mois sans pouvoir rentrer à la maison (ndlr, lorsqu’il était entraîneur de Montréal, en MLS), sans voir sa famille, ça forge, ça te permet de voir les choses différemment. Surtout sur le plan humain. Quand tu ramènes ça avec ce que je connais du milieu du foot, il faut aussi un moment pour pouvoir le véhiculer, le passer. J’ai patiemment attendu."

Nommé à la tête des Espoirs avec l’objectif principal de faire briller l’équipe lors des Jeux olympiques de Paris 2024 - probablement avec le renfort de Kylian Mbappé -, Thierry Henry va continuer en partie ses activités de consultant à la télévision. "Oui, mais pas sur Amazon, car ça va être difficile de conjuguer les deux, de regarder un match et de continuer à faire ce que j’ai à faire, ce n’est pas évident", a-t-il indiqué. En revanche, Thierry Henry continuera d’officier ponctuellement sur la chaîne CBS pendant les soirées de Ligue des champions. La Fédération française de football n’y voyait pas matière à s’y opposer.