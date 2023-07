Équipe de France Espoirs: Ripoll écarté à un an des Jeux olympiques de Paris 2024

Sylvain Ripoll n’est plus le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs et la FFF a officialisé lundi son départ. Le technicien a été écarté et ne disputera pas les Jeux olympiques de Paris en 2024. Le coach breton, en poste depuis 2017, n’a pas réussi à faire passer un cap aux Bleuets, éliminés en quart du dernier Euro.

Clap de fin pour Sylvain Ripoll à la tête des Bleuets. Comme révélé par Ouest-France et confirmé par RMC Sport ce lundi, le technicien de 51 ans n’est plus sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Le Breton a été écarté par la FFF qui a confirmé son départ via un communiqué. Il ne sera pas sur le banc pour briguer une médaille aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

En poste depuis 2017, Sylvain Ripoll avait réussi à qualifier les Bleuets lors des quatre dernières phases finales d’un tournoi international. Mais malgré un beau réservoir de talents, il n’est pas parvenu à remporter un titre que la France attend depuis 1988.

Echecs sur échecs

A l’Euro 2019, l’aventure s’est achevée demi-finale (lourde défaite contre l’Espagne 4-1). Deux ans plus tard, les Pays-Bas stoppent les Bleuets en quarts (2-1). Un échec cuisant mais pas autant que celui concédé quelques jours plus tard aux Jeux olympiques de Tokyo. Handicapé par le refus de nombreux clubs de laisser partir leurs joueurs au Japon, Sylvain Ripoll et ses joueurs ont été piteusement éliminés dès le premier tour. "Quelques jours avant la compétition, on avait que 11 joueurs, on a été au bord de déclarer forfait", regrettait le Breton après le tournoi olympique.

Cette année, l’Euro Espoirs qui s’est disputé au début de l’été a donc sonné le glas de son aventure à la tête des Bleuets. L’équipe de France a été sortie en quart de finale par l’Ukraine. "Mon avenir ? Ce n'est pas le sujet du soir", a réagi à chaud celui qui avait pour objectif d’atteindre les demi-finales. Un mois plus tard, la sentence est donc tombée. La FFF est désormais en quête d’un nouveau sélectionneur pour le grand défi olympique dans un an à Paris.

La FFF veut ouvrir un "nouveau cycle" pour les JO 2024

Dans son communiqué pour officialiser le départ de Sylvain Ripoll, la Fédération française de football a confirmé l'importance de l'échec à l'Euro Espoirs dans cette décision forte. La volonté de régénérer le groupe en marge des Jeux olympiques de Paris en 2024 a également eu son importance dans ce choix. Marc Keller (membre du comité exécutif) et Hubert Fournier (Directeur Technique National) se réuniront prochainement avec le président Philippe Diallo afin de travailler sur "les modalités de la nomination du futur sélectionneur".

"Il est apparu en effet nécessaire d’ouvrir un nouveau cycle pour la saison 2023- 2024 afin de créer les conditions d’un parcours réussi aux Jeux olympiques de Paris 2024, objectif majeur de la sélection nationale, et lors des éliminatoires de l’Euro 2025, a ainsi expliqué la '3F' au moment d'annonce l'éviction de Sylvain Ripoll. La Fédération française de football et son président remercient Sylvain Ripoll pour son professionnalisme et son implication durant les six années passées à la tête de la sélection Espoirs. Ils saluent notamment la qualification de l’Equipe de France U21 lors des trois dernières éditions de l’Euro."