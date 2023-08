Équipe de France Espoirs: Vercoutre se rapproche du staff de Thierry Henry chez les Bleuets

Selon nos informations, Rémy Vercoutre pourrait devenir l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France Espoirs en intégrant le staff de Thierry Henry. L'ancien portier, actuellement en poste à l'OL, aimerait poursuivre en même temps son travail chez les Gones.

Numéro deux de Grégory Coupet pendant plusieurs saisons à l'OL, Rémy Vercourtre pourrait cette fois passer devant. Selon nos informations, l'ancien portier de 43 ans se rapproche de l'équipe de France Espoirs, où il rejoindrait le staff de Thierry Henry, qui a été nommé lundi sélectionneur des Bleuets jusqu'en 2025.

Après avoir raccroché les crampons en 2018, Rémy Vercoutre s'est reconverti en entraîneur de gardiens. Il avait rapidement rebondi à l'Impact de Montréal, embauché alors par Rémi Garde. Vercoutre était resté lors du passage de Thierry Henry et les deux hommes sont proches depuis.

Vercoutre, un proche d'Henry

La période du Covid, où la franchise canadienne était délocalisée à New York pour faire face aux restrictions dûes à la pandémie, a soudé Rémy Vercoutre et Thierry Henry. Actuellement en poste à l'OL, l'ex-portier aimerait combiner les deux postes mais John Textor va devoir décider si cette option est possible.

Gérald Baticle, libre depuis son départ d'Angers, sera lui dans le staff d'Henry en tant qu'adjoint. Ancien coéquipier du nouveau technicien des Bleuets, Gaël Clichy pourrait lui aussi rejoindre le staff des Espoirs. Successeur de Sylvain Ripoll, Thierry Henry devra mener l'équipe de France Espoirs lors des Jeux olympiques de Paris 2024. L'ancien coach de Monaco aura aussi pour mission de qualifier son équipe pour l'Euro Espoirs 2025.