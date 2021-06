Equipe de France: La puissance offensive des Bleus effraie en Angleterre, selon Digne

Dans une interview au Parisien, Lucas Digne se réjouit du retour de Karim Benzema en équipe de France et confie avoir reçu plusieurs témoignages de joueurs redoutant la force de frappe offensive des Bleus.

Absent à la Coupe du monde 2018, Lucas Digne est redevenu un élément incontournable du groupe de l’équipe de France. L’arrière gauche disputera sa troisième compétition internationale avec les Bleus après le Mondial 2014 et l’Euro 2016. Il l’entamera comme doublure de Lucas Hernandez mais avec plus de solides garanties dans le jeu à la sortie d’une grosse saison avec Everton.

Dans une interview au Parisien, l’ancien Lillois confie aborder cet Euro avec appétit et enthousiasme au sein d’une équipe renforcée par le retour de Karim Benzema. La présence de l’attaquant du Real Madrid le ravit autant qu’elle inquiète ses partenaires en Angleterre.

"En Angleterre, de nombreux joueurs m’ont parlé de ce retour"

"À l’image de tous les fans de foot, j’étais ravi (de son retour, ndlr), confie le joueur passé par le PSG, Barcelone et l’AS Rome. Sa présence est une véritable plus-value pour notre groupe. Depuis le départ de Cristiano à la Juventus, il a pris les clés du jeu à Madrid. On a encore pu s’en apercevoir cette saison. Dans l’esprit de nos adversaires, il incarne une menace supplémentaire. En Angleterre, de nombreux joueurs m’ont parlé de ce retour. Tous ont loué notre puissance offensive presque "effrayante" à leurs yeux."

A 27 ans, Digne évoque aussi son cas personnel et sa progression après ses passages dans de grands clubs étrangers. "J’ai appris énormément à l’AS Roma, comme à Barcelone notamment sur un plan purement défensif, explique-t-il. J’étais plus complet et bien préparé en rejoignant Everton. J’ai su alors vite m’adapter à l’intensité, aux impacts physiques, au fait de jouer vite vers l’avant et de répéter les efforts à haute intensité. J’ai clairement franchi un palier. C’est le championnat qui me convient le mieux."