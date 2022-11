Equipe de France: Fallait-il garder Benzema dans le groupe? Di Meco a tranché

Eric Di Meco, consultant pour RMC Sport, regrette le forfait de Karim Benzema tout en comprenant le choix de ne pas le conserver dans le groupe, en vue de potentiels quart ou demi-finales de la Coupe du monde.

Invité d’Apolline Matin sur RMC ce lundi, Eric Di Meco a eu une pensée pour Karim Benzema, forfait pour la Coupe du monde 2022, quatre ans après avoir manqué celle de 2018 (il n’était plus appelé depuis 2015 pour son implication dans l’affaire du chantage à la sextape pour laquelle il a été condamné). "On est obligé de penser à lui d’abord parce qu’il a raté la dernière Coupe du monde et qu’il n’a jamais été aussi fort de sa carrière, regrette l’ancien jouer de l’OM. Il a pris toute la pression du Real au point de les emmener au titre de champion d’Europe. Avec Benzema dans l’équipe, on se dit que c’est le facteur X qui aurait pu nous amener un cran au-dessus."

"Tu ne prends pas un garçon pendant un mois pour lui faire faire des soins"

Et contrairement à Samir Nasri qui aurait conservé la star madrilène dans le groupe en vue de potentielles huitième, quart, demi ou finale, Di Meco comprend le choix du staff de ne pas le conserver. "Si c’est un pépin qui te fait rater un ou deux matchs, tu peux faire ça, estime l’ancien défenseur. Mais là, Karim a expliqué que, par respect pour le groupe, ça allait être compliqué. Tu ne prends pas un garçon pendant un mois pour lui faire faire des soins. Il faut aussi du temps pour revenir aussi."

Pour lui d’ailleurs, la liste de Didier Deschamps laissait présager une mauvaise nouvelle. "On avait une idée de ce qui allait se passer quand Didier avait donné sa liste avec tellement de défenseurs centraux, souligne-t-il. il a dit qu’on allait revenir à quatre. Il avait déjà l’idée, avec tous ces absents, de revenir aux vieilles méthodes en étant solide en attendant un éclair de nos remplaçants." Le renfort de Marcus Thuram n’était, selon lui, pas si anecdotique. "Didier nous a dit un petit mensonge avec Thuram puisqu’il nous a dit qu’il l’avait déjà dans sa liste mais qu’il attendait les matchs du week-end pour le donner, sourit-il. Ça voulait dire qu’il y avait un problème avec Karim et qu’il prenait une sécurité."

Di Meco rappelle que la France a déjà brillé sans son Ballon d’or sans s’en réjouir évidemment "Ça a marché il y a quatre ans, on a oublié qu’on est champion du monde avec Olivier Giroud. On ne dit pas que c’est une bonne nouvelle de ne pas avoir Karim Benzema sur le terrain. Toutes les grosses nations auraient été en deuil si son Ballon d’or avait déclaré forfait. Si l’Argentine perd Messi, c’est deuil national. Si le Portugal perd Ronaldo, deuil national. Pareil pour Modric avec la Croatie. C’est un vrai mauvais coup parce que c’était notre point fort, on faisait peur avec toutes les nations du monde. Je n’arrive pas à me réjouir de son absence."