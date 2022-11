Equipe de France: Nasri estime que la gestion de Benzema par le staff a été "mauvaise"

Samir Nasri, ami de Karim Benzema et membre lui aussi de la génération 1987, a regretté la gestion de l'attaquant des Bleus, forfait pour la Coupe du monde. Selon lui, Benzema pouvait être laissé au repos lors des matchs de groupe, avant de revenir plus tard.

Karim Benzema au repos pendant les matchs de poules et titulaire ensuite, pour les matchs qui comptent le plus : c'est ce pour quoi aurait opté Samir Nasri, son ami et ancien coéquipier en équipe de France.

"Je l'ai eu hier (au téléphone), il était dépité, a-t-il expliqué sur le plateau du Canal Football Club, dimanche soir, au lendemain de l'annonce du forfait de KB9 pour le Mondial. Je trouve que la gestion a été mauvaise avec lui. C'est un joueur spécial qui requiert une attention spéciale."

"On n'avait pas forcément besoin de Benzema pour l'Australie, la Tunisie ou le Danemark, a poursuivi Samir Nasri. C'est un joueur qui te fait franchir un palier, tu en avais besoin pour les matchs à élimination directe donc je trouve ça vraiment dommageable. Il ne fallait pas le pousser."

>>> Les dernières infos sur les Bleus au Mondial

"Lui est Ballon d'or, c'est un joueur spécial, il fallait une attention spéciale"

L'ancien joueur de Marseille, Arsenal et Manchester City, notamment, a mis en avant le nombre de rencontres disputées par Karim Benzema ces derniers mois. "La saison dernière il a joué près de 60 matchs, c'est normal qu'il ressente une certaine fatigue, il a 34 ans. Je pense qu'il ne fallait pas pousser, là, pour ce début de Coupe du monde."

Selon Nasri, Didier Deschamps ne voulait pas se contredire, après avoir annoncé qu'il n'emmenerait au Qatar que des joueurs en mesure de disputer le premier match face à l'Australie. "Mais lui est Ballon d'or, c'est un joueur spécial, il fallait une attention spéciale", a conclu l'ancien milieu de terrain.