Equipe de France féminine: retour d'Henry, possible surprise en attaque... Les dernières tendances de la pré-liste de Renard pour le Mondial

Le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Hervé Renard, annoncera mardi une pré-liste de 26 joueuses pour la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août). Etat des lieux.

Après une première liste en avril dernier pour son intronisation comme sélectionneur des Bleues, les choses sérieuses commencent pour Hervé Renard avec l’annonce ce mardi 6 juin (à 16h) d’une pré-liste de 26 joueuses pour préparer la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août). Après deux rencontres amicales le 7 avril à Clermont contre la Colombie (5–2) et le 11 au Mans contre le Canada (2–1), et une tournée de certains clubs de la D1 féminine, l'observation de la finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG, plus le visionnage de quelques rencontres de matches à l’étranger, le sélectionneur et les membres de son staff ont travaillé ces derniers jours à la constitution de cette liste élargie finalement à 26 joueuses et non pas 30 comme envisagé au départ.

Avec Kadidiatou Diani en attaque, et... Vicki Becho ?

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le récent forfait de Delphine Cascarino n’a pas arrangé les affaires du sélectionneur avec un secteur offensif déjà privé de Marie-Antoinette Katoto, qui n’a pas joué un seul match cette saison avec le PSG. La buteuse parisienne a été jugée trop juste après des tests physiques pratiqués à Clairefontaine la semaine dernière par le médecin des Bleues et celui du PSG. On peut ajouter à ce tableau la fracture de la clavicule droite de Kadidiatou Diani contre Wolfsburg en Ligue des champions, le 4 avril dernier. Sauf que si elle n’a pas rejoué depuis, les derniers tests sont plutôt rassurants la concernant. Elle sera dans la liste élargie d’Hervé Renard et heureusement, car même si Eugénie Le Sommer, présente lors de la première liste du nouveau sélectionneur, sera aussi du déplacement, à 34 ans elle aura du mal à tout assurer devant malgré son expérience.

Viviane Asseyi (West Ham), Sandy Baltimore (PSG), Clara Mateo (PFC) devraient compléter la liste des attaquantes avec une interrogation quant à la possibilité de voir deux ou trois joueuses venir faire le nombre. On peut penser à Melvine Malard (Lyon) appelée sans jouer pour palier le forfait de Kessya Bussy (Reims). Cette dernière s’était blessée à un pied fin mars. Depuis, elle a été opérée début mai et n’a pas rejoué. Ou à Oleymata Sarr (PFC), Lindsey Thomas (Milan) et Naomie Feller (Real Madrid) qui peuvent prétendre à une place sur cette liste élargie. Mais d'après nos informations, c’est une jeune espoir de Lyon qui pourrait créer la surprise en attaque: Vicki Becho (19 ans). Elle a été titulaire à huit reprises pour une vingtaine d’apparitions en D1F cette saison et deux buts marqués. Son profil intéresse beaucoup.

Après Le Garrec et Le Sommer, le retour d'Henry ?

Pour le reste du groupe France, au milieu de terrain, le contact entre Amandine Henry et Hervé Renard a toujours existé depuis sa nomination. Le sélectionneur ne s’en est jamais caché. Pour cette Coupe du monde, il va avoir besoin de joueuses capables d’apporter un plus grâce à leurs expériences internationales. L’ex-Lyonnaise, qui vient de s’engager avec l’équipe californienne d’Angel City, a tout fait pour être opérationnelle pour aider les Bleues dans ce challenge international. En sachant que les retours de Léa Le Garrec et, à un degré moindre, celui d’Amel Majri en avril dernier allaient dans ce sens même si la Lyonnaise a repris en douceur la compétition depuis la mi-janvier avec sept titularisations (TCC) pour une quinzaine d’apparitions au total et une mi-temps avec l’équipe de France contre la Colombie le 7 avril. Kenza Dali (Aston Villa), Grace Geyoro (PSG), Sandie Toletti (Real Madrid) et peut-être Oriane Jean-François (PSG) devraient compléter la liste dans ce secteur de jeu.

En défense, pas de grandes modifications dans l’esprit d’Hervé Renard par rapport à sa première liste. Estelle Cascarino, Elisa Almeida et Sakina Karchaoui vont accompagner la capitaine Wendie Renard. Magou Doukouré (latérale droite de Reims) pourrait avoir une carte à jouer dans cette liste élargie tout comme Perle Morroni (Lyon) à gauche, ce qui permettrait alors de faire monter d’un cran Selma Bacha (OL) dans un système de jeu qui pourrait évoluer vers un 4–4–2 en raison des nombreuses absences en attaque.

Enfin, pour les gardiennes de but, les trois retenues en avril devraient être reconduites : Mylène Chavas (en partance pour le Real Madrid), Constance Picaud (PSG) et la titulaire Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), même si le sélectionneur a beaucoup discuté avec Sarah Bouhaddi depuis son arrivée à la tête des Bleues.

Clairefontaine, Dublin, Melbourne et Sydney au programme

C’est bien le mardi 20 juin prochain, soit un mois avant le début de la compétition, que le sélectionneur Hervé Renard accueillera les 26 joueuses présélectionnées à Clairefontaine. Une préparation de deux semaines au Centre national du football dans les Yvelines avant de partir, en principe avec les 26 joueuses, pour Dublin le 5 juillet, veille du premier match amical contre l’Irlande au Tallaght Stadium. Le stade des Shamrock Rovers d’une capacité de 8000 places. La délégation sera de retour à Paris le 7 juillet pour une opération avec un partenaire avant de se retrouver à 23 le lendemain (8 juillet) à l’aéroport pour s’envoler vers Melbourne où les Bleues disputeront leur dernier match amical au Marvel Stadium - non retenu pour la Coupe du monde - contre l’Australie le 14 juillet.

L’équipe de France et le staff séjourneront au Grand Mercure Hills Lodge au nord-ouest de Sydney durant toute la compétition. Un hôtel qui avait été choisi par Corinne Diacre à l’époque et validé définitivement par la FIFA en début d’année. C’est la première fois que les sélections qualifiées pour le Mondial féminin bénéficieront d’un camp de base permanent avec un terrain d’entraînement : le Valentine Sports Park 1 situé à moins de 10 minutes en bus de leur hôtel. Le passage de 24 nations lors de la dernière Coupe du monde en France en 2019, à 32 en Australie et en Nouvelle-Zélande, a incité la FIFA à professionnaliser encore un peu plus l’environnement des sélections durant la compétition. Les Bleues joueront les trois matches du premier tour en Australie : 23 juillet contre la Jamaïque, puis le 29 juillet contre le Brésil et le 02 août pour finir la première phase contre le Panama. Pour la suite, l’équipe de France sera dans la partie basse du tableau et ne jouera qu’en Australie également en phase finale, des huitièmes à une éventuelle finale ou petite finale entre Melbourne ou Adelaïde et Sydney ou Brisbane.

Les forfaits ou absences pour reprises tardives :

- Justine LEROND (Gd. Bdx) rupture du ligament antérieur d’un genou en septembre. Elle était n°3 au dernier Euro.

- Griedge MBOCK (Def. Lyon) opérée en septembre d’un genou. Elle a repris la course en mars. Actuellement en phase de réathlétisation.

- Delphine CASCARINO (Lyon) rupture partielle du ligament antérieur genou droit

- Marie-Antoinette KATOTO (PSG) blessée depuis l’Euro en Angleterre en juillet 2022. Rupture ligament et fissure ménisque genou droit. Trop juste

- Kessya BUSSY (Reims) opéré début mai d’une fracture de fatigue à un pied.