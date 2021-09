Equipe de France: Giroud surpris par l’attitude de Deschamps

Non-retenu en équipe de France lors de la trêve internationale en septembre, Olivier Giroud n’a pas caché, dans Téléfoot, sa surprise quant à ce choix. Et surtout sur le fait de ne pas avoir été prévenu par Didier Deschamps.

Giroud surpris par sa non-sélection en septembre et le manque de communication de Deschamps

"Ça m’a surpris un peu, surtout le fait de ne pas avoir été mis au courant avant. C’est comme ça, il faut avancer et on verra ce que l’avenir nous réserve."

Giroud sur la liste des Bleus jeudi pour la trêve internationale en octobre

"On verra, comme d’habitude on ne se prend pas la tête. Si on fait appel à moi, je donnerai le maximum pour aider l’équipe et pourquoi pas me rapprocher un peu plus de Titi (et de son record de buts en équipe de France). C’est l’avenir qui le dira, si temps de jeu il y aura."

Giroud sur l’échec à l’Euro 2021

"Je ne sais pas si on peut dire que c’est déjà digéré, ça reste un peu en travers de la gorge. On est des compétiteurs, il y a des échéances à venir. Il faut tourner la page."

