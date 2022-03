Equipe de France: Giroud-Mbappé, la brouille est terminée

Olivier Giroud, attaquant de l’équipe de France, assure avoir réglé son malentendu avec Kylian Mbappé très rapidement après ses propos sur "les ballons qui n’arrivent pas" tenus en juin après un match face à la Bulgarie.

La légère brouille entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé est réglée depuis longtemps. Dans une interview au Parisien, l’attaquant - de retour en équipe de France pour la première fois depuis l’Euro 2021 - assure avoir très rapidement mis les choses à plat avec son jeune coéquipier après une incompréhension entre les deux hommes. Celle-ci était née après une phrase prononcée par à l’issue du match amical face à la Bulgarie (3-0), le 8 juin 2021.

Giroud, double buteur ce soir-là, avait regretté ces ballons "qui n’arrivent pas" et Kylian Mbappé s’était senti visé. Didier Deschamps avait déploré cette petite phrase de son attaquant. "Olivier n’avait pas à dire ça", avait-il déclaré. Dix mois plus tard, les choses sont apaisées. De l’aveu du joueur milanais, elles le sont depuis longtemps, même si cet épisode semble avoir plané au-dessus des Bleus tout au long de l’Euro. Il n’en a donc pas reparlé avec Mbappé lors de son retour en sélection.

"La page est tournée"

"Ce n’était pas la peine, confie-t-il. Sincèrement, je ne sais même pas pourquoi on en reparle aujourd’hui. On s’est expliqué dès le lendemain du match. Je ne voulais pas que ça gamberge dans sa tête. Je tenais à mettre les choses au point. C’était l’histoire de 48 heures, puis on est passés à autre chose. C’était un fait anodin. Kylian a d’ailleurs confirmé cet automne qu’il y avait zéro souci. La page est tournée." Les deux équipiers sont d’ailleurs apparus très souriants lors des premiers entraînements cette semaine.

Kylian Mbappé avait évoqué le sujet en octobre dernier sur le plateau de "Rothen s’enflamme" sur RMC. "C’était pour moi, j’étais concerné", avait-il souri. "Moi, j’ai été déçu deux jours, avait-il reconnu. C’est la vérité. J’avais la rage le soir. C’est vrai, je suis honnête, j’avais la rage le soir. C’était plus le truc… tu marques deux buts, je viens te féliciter et tu ne me dis rien."

Le Parisien avait aussi regretté d’avoir trainé cette histoire "longtemps". Il avait aussi tenté de trouver une explication à la sensation pour Giroud, de se sentir esseulé. "Comme je l’ai expliqué, c’est une question de profils, avait-il détaillé. Je ne dis pas: 'Lui, je ne lui donne pas la balle'. Je ne suis pas un con. Mais il a un profil différent. On m’a reproché de faire plus de passes à Benzema. Benzema, il vient toucher des ballons à 60 mètres du but. Je regarde souvent les après-matchs: 'Lui, il lui a donné 16 ballons'. Mais il y a combien de passes clés, de passes pour marquer ? Si le ballon vient, tu fais une remise, on peut en faire 50… L’adversaire, il prend un café, il dit quand t’as fini, tu viens devant nos cages. Ce sont des joueurs différents. Olivier, c’est plus un joueur de surface, qui respire le but. Il touche moins de ballons. C’est une question de profils. Les gens ont cru que c’était une perception personnelle. Moi, je n’ai rien contre lui ! Je n’ai absolument rien contre lui."