Equipe de France: "Ibrahimovic m'a demandé pourquoi je n'étais plus appelé en sélection", confie Giroud

Olivier Giroud s'est confié ce mardi auprès du journal Le Parisien en marge de son retour chez les Bleus pour les matchs amicaux de mars contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. L'attaquant de l'AC Milan en a profité pour parler de sa relation avec Zlatan Ibrahimovic qui ne comprenait pas pourquoi son coéquipier n'était plus appelé par Didier Deschamps.

Absent du groupe tricolore depuis l'Euro, Olivier Giroud a profité du forfait de Karim Benzema pour signer son retour chez les Bleus. Sauf pépin physique de dernière minute, l'attaquant de 35 ans pourrait jouer lors des match amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud les 25 et 29 mars prochain. Sélectionné par Didier Deschamps lorsqu'il ne jouait pas beaucoup à Chelsea, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France était absent des listes du technicien malgré sa bonne première moitié de saison avec l'AC Milan en Italie. Une situation qui a même fait réagir Zlatan Ibrahimovic.

"Non (il n'a pas discuté de son retour chez les Bleus avec Zlatan) car tout est allé très vite samedi. On avait le match le soir à Cagliari. Ensuite, on s’est séparé, a raconté ce mardi Olivier Giroud dans un entretien accordé au journal Le Parisien. Mais il m’avait auparavant demandé pourquoi je n’étais plus appelé en sélection. Il s’interrogeait à ce sujet. On échange bien tous les deux."

Ibra est "un personnage spécial" pour Giroud

Au-delà de cette petite question du Suédois, lui-même revenu récemment en sélection, Olivier Giroud s'est penché sur sa relation avec son nouveau coéquipier. Présenté comme un joueur fantasque au caractère bien trempé, le Scandinave a séduit l'attaquant aux 46 buts en 110 sélections avec les Bleus.

"On parle d’un personnage spécial avec une forte personnalité un peu ambivalente, un charisme certain. Il en impose par sa présence et son leadership sur le terrain, s'est enthousiasmé Olivier Giroud au sujet de Zlatan Ibrahimovic. Je prends aussi comme une chance de pouvoir continuer à apprendre avec quelqu’un d’une telle richesse. Ibra est un leader. Il incarne un peu ce grand frère, même pour moi. Je l’appréciais beaucoup en tant que joueur. J’ai découvert dans le vestiaire une personne normale, naturelle, même si sa voix porte plus que d’autres."

Giroud se verrait continuer en Italie

A plus de 40 ans, Zlatan Ibrahimovic continue d'enchaîner les bonnes performances avec l'AC Milan. De presque cinq ans son cadet, Olivier Giroud n'est pas surpris par cette longévité et pourrait bien, lui aussi, repousser la date de son départ à la retraite alors que son contrat se terminera en juin 2023. Le championnat italien a souvent vu des buteurs vétérans y prolonger leur carrière ces dernières années.

"En Italie, il y a des attaquants proches de la quarantaine. Je songe à Quagliarella ou Pandev. La culture est différente en Serie A, a encore lancé celui qui a marqué 11 buts en 29 apparitions cette saison. À partir du moment où dans ta tête tu es porté par une détermination sans faille et que ton corps te le permet, l’âge n’est vraiment pas un problème. Si j’en suis capable, je me vois encore continuer quelques années."