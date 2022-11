Equipe de France: Griezmann entretient le flou sur son possible rôle de relayeur contre l’Australie

D’après les dernières mises en place de Didier Deschamps, Antoine Griezmann pourrait évoluer au milieu de terrain, dans un rôle de relayeur face à l’Australie mardi soir (20h) pour l’entrée en lice de l’équipe de France en Coupe du monde. Interrogé sur ce nouveau poste dimanche dans l’émission Téléfoot, le joueur de l’Atlético reconnaît qu’il aime participer aux tâches défensives.

Et si Antoine Griezmann reculait d’un cran ? Si l’attaquant de l’équipe de France aux 110 sélections (42 buts) a toujours aimé décrocher et participer au jeu, il pourrait évoluer au milieu de terrain face à l’Australie pour le premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde 2022.

Lors des deux dernières mises en place des Bleus à l’entraînement, "Grizou", 31 ans, était positionné dans un rôle de relayeur, dans un milieu à trois aux côtés d’Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, ce dernier évoluant en pointe basse du triangle tricolore. Interrogé dimanche sur ce possible nouveau poste en sélection, le Madrilène n’a pas confirmé qu’il évoluerait bien au milieu face aux Socceroos, mais il a reconnu que ce poste correspond bien à son profil.

"J’adore récupérer des ballons, aider mes coéquipiers en défense"

"Moi milieu de terrain relayeur ? Je ne sais pas. Sinon vous me donnez le numéro de téléphone du sélectionneur de l’Australie et on lui donne le onze, a-t-il indiqué dans un sourire, dans l’émission Téléfoot. J’essaie d’être un joueur très complet. Que ce soit offensivement ou défensivement, j’adore récupérer des ballons, aider mes coéquipiers en défense. Pour moi, c’est toujours un plaisir. Peu importe où je joue, j’essaye de donner le maximum, de faire ce dont l’équipe a besoin."

Au milieu ou en attaque, Antoine Griezmann aborde ce Mondial en grande forme. Avec six buts et autant de passes décisives avec l'Atlético, le champion du monde revit après des mois plus compliqués : "J’avais besoin d’une grosse pré-saison, d’une belle préparation, explique-t-il. Je suis en pleine forme. J’ai les jambes, la tête va très bien." Pour "Grizou" et les champions du monde, la quête d’une 3eme étoile débute mardi à 20h face à l’Australie.