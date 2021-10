France-Belgique: "Mbappé et Benzema ont fait un match extraordinaire", souligne Griezmann

L’équipe de France s’est qualifiée ce jeudi pour la finale de la Ligue des nations en dominant la Belgique (3-2) au terme d’un match renversant. Antoine Griezmann a mis en avant le rôle du duo Benzema-Mbappé dans cette folle remontée.

L’équipe de France a décroché l’occasion d’aller chercher dimanche un trophée inédit dans son histoire. Les Bleus disputeront la finale de la Ligue des nations face à l’Espagne après avoir renversé la Belgique (3-2) ce jeudi. Un résultat peu évident à imaginer au terme de la première période conclue par deux buts d’avance pour les Diables Rouges. Mais le trio supposé magique de la France a enfin brillé à l’unisson. Excellent sur la pelouse du Juventus Stadium, Kylian Mbappé a d’abord servi Karim Benzema dans des numéros d’équilibristes (32e). Puis Antoine Griezmann a provoqué un penalty converti par Kylian Mbappé sur une tentative laissée par l’attaquant du Real Madrid (69e).

"Un match fantastique"

Si le but de la qualification est venu d’une frappe de Théo Hernandez après un raid de Benjamin Pavard (90e), le trio d’attaque a fait basculer la rencontre. Antoine Griezmann le premier mettait en avant ses deux camarades après la rencontre. "Je suis très fier des joueurs, du groupe, du staff. On avait bien commencé, après on était trop derrière. A la mi-temps on a eu les mots justes. Kylian et Karim ont fait un match extraordinaire devant en pressant car ça nous fait du bien. En marquant. En faisant la différence. C'était un match fantastique", a-t-il savouré au micro de TF1. Une telle prestation est désormais espérée dimanche face à l’Espagne.