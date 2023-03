Equipe de France: "Il n'y a pas à trouver de polémique", Deschamps réfute tout mal-être de Griezmann

Interrogé sur l’actualité brûlante de l’équipe de France et la désignation de Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus, le sélectionneur Didier Deschamps a nié la possibilité que sa décision ait pu affecter Antoine Griezmann.

L’actualité de ce début de rassemblement pour les Bleus, c’est évidemment la nomination du nouveau capitaine, et ses conséquences. Didier Deschamps a choisi Kylian Mbappé pour porter le brassard. Aura, légitimité, capacité à fédérer: l’attaquant star du Paris Saint-Germain "coche toutes les cases pour avoir cette responsabilité supplémentaire", selon le sélectionneur.

"Mais d’un autre côté, ça ne va pas à l’encontre d’Antoine (Griezmann)", prend soin de préciser le patron des Bleus dans une interview accordée à la presse régionale. Il a beau prétendre ne pas avoir lu ni entendu quoi que ce soit à ce sujet, Didier Deschamps a forcément eu écho dans la presse de l’immense déception de "Grizou".

Relais privilégié du sélectionneur, joueur exemplaire sur le terrain, tourné exclusivement vers le collectif, celui qui "donne tout pour la France et pour Deschamps" espérait que cette fidélité serait récompensée. Forcément, il a accueilli la décision de son sélectionneur avec une pointe d’amertume. "Cela ne va pas faire avancer le Schmilblick. Je sais surtout que j’ai les deux joueurs en interne, ils se parlent, balaie Deschamps. Et ils ont tous les deux un rôle qui est plus important, aussi bien pour l’un que pour l’autre. Ce n’est pas tout donner à Kylian, enlever à Antoine… Antoine aurait pu l’être aussi, mais c’est Kylian qui le sera, avec Antoine vice-capitaine. Il n’y a pas à trouver de polémique. Même si je sais que ça peut amener des débats."

Deschamps: "Pas un choix pour, ni à l'encontre de quelqu'un"

Antoine Griezmann, qui a soufflé ses 32 bougies cette semaine, rêvait d’un plus beau cadeau d’anniversaire. Le joueur de l’Atlético accuse le coup. La déception est si grande qu’il se poserait des questions quant à son avenir international, selon Le Figaro et L’Equipe. "Non… D’abord, Antoine ne fait jamais la tête, sincèrement…, réfute le sélectionneur. Il a vécu des périodes qui étaient très compliquées. Et l’une des dernières, avant la Coupe du monde ; sa présence était alors remise en cause. Mais il a toujours été un joueur important même s’il a connu des périodes moins agréables en fonction de sa situation en club. Avec tout ce qu’il fait sur le terrain, son côté moteur avec son volume et sa qualité technique, ce qu’il est capable de faire."

Didier Deschamps martèle que sa décision a mûri durant la Coupe du monde mais qu’elle n’est "pas un choix pour, ni à l’encontre de quelqu’un". "J’ai pris cette décision pour le bien du collectif mais avec des personnes différentes (...) Kylian est entre deux générations, il a commencé très tôt. Mais je ne l’ai pas choisi pour ça, mais pour ce qu’il représente en interne et sur le terrain. Je ne suis pas dans le symbole. Si ça avait été Antoine, ça n’aurait pas été parce qu’il est ancien. Le passé est derrière nous, beaucoup de bonnes choses ont été réalisées. On ouvre un nouveau chapitre, avec des nouveaux joueurs." L’équipe de France a changé, Griezmann a vu les joueurs de sa génération disparaître les uns après les autres, à charge pour lui désormais de trouver sa place dans ce nouveau paysage.