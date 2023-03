Équipe de France: Deschamps n’a "pas pris" les frères Thuram parce qu’il "apprécie" leur père Lilian

Dans une interview accordée à France Télévisions, Didier Deschamps assure entretenir une bonne relation avec Lilian Thuram, ce qui n’est pas le cas avec d’autres membres de France 98. Mais le sélectionneur des Bleus se défend d’avoir convoquer ses deux fils (Marcus et Khephren) pour cette raison.

Didier Deschamps est en froid avec une bonne partie des membres de France 1998, à commencer par Christophe Dugarry ou Zinedine Zidane. Mais l’ancien capitaine des Bleus garde toute de même une relation cordiale avec Lilian Thuram. C’est ce qu’il a expliqué lors d’une interview accordée à France Télévisions. Tout en se défendant d’avoir convoqué ses deux fils, Marcus et Khephren, par rapport à ses liens avec leur père.

Après avoir visionné une vidéo dans laquelle Lilian Thuram accompagne ses grands enfants à Clairefontaine, avec une certaine émotion, Didier Deschamps a d’abord glissé avec le sourire: "Ce n’est pas beau, il aurait pu venir me dire bonjour quand même".

"C’est le mérite de Marcus et Khephren"

Avant d’en dire plus sur sa relation avec son ancien partenaire de sélection, avec qui il a également remporté l’Euro 2000. "Avec Lilian, je garde toujours des contacts, on se croise physiquement, on peut s’envoyer ponctuellement des messages aussi, avec beaucoup de respect, a expliqué DD. On s’apprécie tous les deux, mais il le sait très bien, ce n’est pas parce qu’on se connaît et qu'on s’apprécie que je vais prendre ses deux fils. C’est le mérite de Marcus et Khephren. C’est une belle histoire."

Marcus Thuram (25 ans), qui compte 9 sélections, faisait partie du groupe France lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’ailier du Borussia Mönchengladbach a même signé la passe décisive sur le deuxième but de Kylian Mbappé lors de la finale perdue contre l’Argentine (3-3, 4 tab à 2). Khephren Thuram (21 ans) découvre les Bleus cette semaine. Le milieu de terrain de Nice a été appelé pour la première fois afin de préparer la réception des Pays-Bas (ce vendredi au Stade de France) et le déplacement en Irlande (lundi), en éliminatoires de l’Euro 2024.