Equipe de France: "J’étais complètement libéré", Upamecano réfute un blocage chez les Bleus

En conférence de presse ce dimanche, Dayot Upamecano s'est défendu sur sa façon de jouer en équipe de France et a assuré jouer totalement libéré, comme avec le Bayern Munich.

"Pour moi hier, j’étais complètement libéré." Invité à répondre aux questions des journalistes ce dimanche après la victorie 8-0 face au Kazakhstan, le défenseur de l'équipe de France, Dayot Upamecano, s'est justifié sur sa façon de jouer avec les Bleus. "Après chacun a son mot à dire là-dessus. Pour moi j’étais libéré hier et ça s’est vu sur le terrain, assure-t-il. Je ne me complique pas la vie, je joue comme je joue au Bayern."

>> Equipe de France: revivez la conférence de presse d'Upamecano et de Lloris

Le défenseur du club bavarois a évoqué aussi le système à trois défenseurs centraux dans lequel il évolue en sélection, et qu'il a connu au RB Leipzig la saison passée. "C’est un positionnement qui me plaît parce que je joue souvent à trois défenseurs derrière en club", a-t-il expliqué souriant. Le jeune de 23 ans a aussi admis qu'il avait été moins à l'aise lors de la finale de la Ligue des nations : "Après le match contre l'Espagne, j'ai revu les images je n'ai pas tout bien fait. On apprend de ces erreurs et j'essaie de ne pas les reproduire."

"C'est un plus de jouer avec Lucas Hernandez"

Un contexte favorable donc, auquel s'ajoute la présence de deux de ses coéquipiers en club : Lucas Hernandez et Kingsley Coman, tous deux titulaires face au Kazakhstan samedi. Dayot Upamecano a d'ailleurs salué la grande performance de Coman, placé au poste de piston droit : "Kingsley c’est un joueur fantastique, il est très très fort, il nous aide beaucoup. Il aime le un contre un, hier il l’a démontré, il nous a beaucoup aidé. Hier il a donné beaucoup de passes décisives et je suis fier de lui. J'espère qu'il va pouvoir continuer comme ça." Accompagné à sa gauche par Lucas Hernandez, placé défenseur gauche dans cette charnière à trois, Dayot Upamecano s'est dit satisfait de pouvoir évoluer à ses côtés : "C'est un plus de jouer avec Lucas (Hernandez), j'espère rester de longues années avec eux en équipe de France."