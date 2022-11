Équipe de France: "Je n’ai pas les réponses", Deschamps botte encore en touche sur son avenir

En fin de contrat après la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a de nouveau botté en touche sur son avenir comme sélectionneur de l’équipe de France, dans un entretien à l’AFP.

Didier Deschamps va connaitre une situation inédite depuis sa prise de fonction comme sélectionneur de l’équipe de France: il va aborder une Coupe du monde en étant en fin de contrat à l’issue de celle-ci. Comme il le fait depuis de longs mois, le technicien a de nouveau botté en touche sur son avenir dans une interview à l’AFP. Il assure que cette situation ne change "rien".

"Je n'ai jamais commencé une compétition en pensant à ce qui se passerait après"

"Je n'ai jamais commencé une compétition en pensant à ce qui se passerait après, a déclaré Deschamps. Ma première vie (de joueur, ndlr) m'offre cette sérénité-là. Je vais tout faire pour que ça se passe bien. De toute façon, même quand tu as un contrat qui court après la compétition, si ça ne se passe pas bien..."

Il élude encore au moment de savoir si sa décision est prise. "J'ai décidé de tout faire pour amener l'équipe de France le plus haut possible à la Coupe du monde, ajoute-t-il. Le reste ne rentre pas dans mon esprit. Tout est possible." Relancé une dernière fois, il assure ne pas penser à ce sujet: "Cela ne sert à rien puisque je n'ai pas les réponses."

L'avertissement de Le Graët

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), a un peu clarifié la situation de son sélectionneur, ce vendredi dans une interview à L’Équipe. "On est bien d'accord tous les deux, on se verra tout de suite après la Coupe du monde, a-t-il révélé. Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute... Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main. On verra selon les circonstances. Cela dépend du jeu, si le (futur) champion du monde nous a battus... Mais si Didier n'est pas dans le dernier carré, il ne reste pas en place de façon certaine."