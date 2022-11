Equipe de France: Maignan, Clauss, Camavinga, Giroud, comment les joueurs ont vécu l'annonce de la liste de Deschamps

La liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, annoncée mercredi soir, était très attendue par les joueurs français. Encore plus par les joueurs susceptibles d’être appelés chez les Bleus. Pour certains, la journée a été longue. Elle s’est terminée avec des rires pour les uns, de la tristesse pour les autres comme chez Maignan ou Clauss.

Une Coupe du monde, ça change une carrière, parfois le cours d’une vie. Les familles, les joueurs et leurs représentants ont pour beaucoup scruté les informations dans la presse, avant la divulgation de la liste des 25 retenus par Didier Deschamps pour disputer le Mondial au Qatar avec l'équipe de France.

Maignan a accusé le coup, Clauss l'a mal vécu

Le staff ne dit pas aux concernés s’ils sont sélectionnés ou non. Quelques agents n’ont pas hésité à passer des coups de fil dans tous les sens pour essayer d’avoir des tendances ou des confirmations avant l'annonce du 9 novembre par le sélectionneur. Peu après 20h20, le verdict. Certains sont tombés de haut. Mike Maignan par exemple. Même s’il est revenu à l’entrainement, ses derniers résultats n’ont pas été rassurants. A 27 ans, il se voyait jouer sa première Coupe du monde. Il a accusé le coup. "S'il n'est pas dans la liste, c'est que ce n'est pas possible pour lui d'être opérationnel par rapport aux délais", a expliqué Didier Deschamps après son annonce.

Le sélectionneur n’a pas non plus retenu Jonathan Clauss. La déception a été intense chez lui. Le joueur le vit très mal. Ses proches l’entourent au mieux et essaient de lui faire comprendre qu’il est victime du changement de système de jeu opéré par Deschamps, qui a décidé de repasser à une défense à quatre. Le goût est amer aussi pour Lucas Digne, même si sa compagne a pris les choses avec dérision sur les réseaux sociaux, en publiant une vidéo dans laquelle un de ses enfants s’exclame tout sourire: "Papa, il reste avec nous!"

Le soulagement de Camavinga

Au milieu, la bataille était rude. Avec beaucoup d’attente chez Mattéo Guendouzi, Eduardo Camavinga et Boubacar Kamara. D’autant plus que quelques heures avant la prise de parole du sélectionneur, les rumeurs laissaient penser que seul un des trois serait choisi. C’est finalement Boubacar Kamara qui reste à quai, alors qu’il avait tout fait pour revenir après que son club l’avait annoncé forfait fin en septembre. Le milieu de terrain du Real Madrid, lui, a pu laisser éclater sa joie, comme il l’a confié sur RMC: "J'ai bien suivi les infos, j'étais attentif, j'ai vu que c'était par ordre alphabétique donc je me suis dit c'est chaud si je ne suis pas dans les deux premiers", a expliqué Camavinga.

Devant, il n’y a pas eu de surprise, tout le monde étant apte. La convocation d’Olivier Giroud avait été annoncée par RMC Sport dès dimanche soir. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus - qui peut battre le recordman Thierry Henry durant le Mondial - comme son entourage ne voulaient toutefois pas crier victoire tant que Didier Deschamps n’avait pas dit son nom à voix haute. Mais il n'y a pas eu de retournement de situation, il sera bien au Qatar. Les Bleus y arriveront le 16 novembre, six jours avant leur premier match au Mondial, contre l'Australie.