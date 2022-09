Équipe de France: "Je peux mourir pour lui sur le terrain", Pavard clame son respect pour Deschamps

Le défenseur de l’équipe de France, Benjamin Pavard, évoque le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, au micro de Téléfoot, se montrant notamment reconnaissant quand il l’a repéré alors qu’il évoluait à Stuttgart.

La carrière de Benjamin Pavard a pris un tournant en novembre 2017, lorsqu’il a été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps, à la surprise générale. Et le défenseur du Bayern Munich ne l’a pas oublié. Il revient sur la relation qu’il entretient avec son sélectionneur au micro de Téléfoot, ce dimanche matin.

"Il est venu regarder les matchs, quand je jouais à Stuttgart, que personne ne regardait"

"On est proche, s’il y a quelque chose à mettre il va me le dire, explique Pavard à propos de Deschamps. C’est quelqu’un d’important, il est venu regarder les matchs, quand je jouais à Stuttgart, que personne ne regardait. Je lui dois beaucoup. Je peux mourir pour lui sur le terrain". Moins d’un an après ses débuts avec les Bleus, il devenait champion du monde, avant de rejoindre la Bavière l'été suivant. Il devrait disputer dans deux mois son deuxième Mondial, pour lequel il espère "déjà, passer les poules".

Benjamin Pavard revient aussi sur sa saison 2021-2022 délicate sur et en dehors des terrains. "C’était une période assez compliquée sur le plan personnel avec le Covid, raconte-t-il. La solitude, ce n’était pas évident tous les jours. Ma famille, mes amis me manquaient beaucoup. Je n’étais pas heureux, je n’arrivais pas à jouer correctement au football parce que dans ma vie personnelle ça n’allait pas. Maintenant, c’est derrière moi".

"Nagelsmann m'a fait comprendre que j'étais dans ses plans"

Cet été, l’international français (45 sélections, 2 buts) aurait bien pu quitter le Bayern Munich, alors qu'il était notamment courtisé par Chelsea. "Je me suis remis en question, j’ai eu des appels, avec mon agent, de différents clubs, confirme-t-il. Après, j’ai eu le coach Nagelsmann avec qui on a parlé et avec qui on a une bonne relation. Il m’a fait comprendre que j’étais dans ses plans et important pour l’équipe. Peut-être qu’un jour j’irai dans un de ces clubs, on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Je suis encore un an au Bayern. Après, on aura le temps de se projeter".