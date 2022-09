Bayern-Barça: Pavard sort sur blessure juste avant la trêve avec les Bleus

Benjamin Pavard est sorti sur blessure ce mardi soir dès la 21e minute de la rencontre de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Barça. Le champion du monde 2018 s'est tenu la cuisse droite avant de sortir du terrain.

Inquiétude autour de Benjamin Pavard. Le défenseur international français du Bayern Munich est sorti sur blessure à la 21e minute lors de la 2e journée de Ligue des champions contre le FC Barcelone, mardi soir à l'Allianz Arena, à un peu plus de deux mois du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Le champion du monde 2018 s'est tenu la cuisse droite avant de sortir du terrain, accompagné des soigneurs des décuples champions d'Allemagne en titre. Il a été remplacé par Noussair Mazraoui, l'une des recrues estivales munichoises.

Deschamps déjà privé de Kimpembe pour le prochain rassemblement

Didier Deschamps doit dévoiler ce jeudi sa liste pour les matches de la Ligue des nations contre l'Autriche et le Danemark (22 et 25 septembre), la dernière avant l'annonce de son groupe pour le Mondial 2022 au Qatar. Dans le secteur défensif, le sélectionneur français doit déjà se passer des services de Presnel Kimpembe, absent six semaines.