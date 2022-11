Equipe de France: "Je tiens à mes locks", Camavinga ne se rasera pas la tête en cas de sacre à la Coupe du monde

Eduardo Camavinga a accordé un entretien à RMC Sport avant son départ pour la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France. Le plus jeune joueur du groupe tricolore a notamment abordé le sujet de sa place chez les Bleus et assuré qu'il ne ferait pas de folie en cas de victoire au Qatar.

Les tauliers Paul Pogba et N'Golo Kanté absents, Didier Deschamps a convoqué plusieurs jeunes milieux parmi les 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2022. Avant de voyager au Qatar avec le reste des Bleus, Eduardo Camavinga a accepté de répondre aux questions de RMC Sport depuis Clairefontaine. Le milieu qui vient de fêter ses 20 ans début novembre est impatient de participer au tournoi à Doha malgré les critiques sur le niveau et surtout l'inexpérience des milieux tricolores, en comparaison aux absents Paul Pogba et N'Golo Kanté.

"Les critiques font partie de la vie. On n’a pas la même expérience mais on a à cœur de monter ce que l’on vaut, a lâché le joueur du Real Madrid. On aura la dalle. Avec notre fougue et l’expérience des anciens cela peut faire un bon mélange."

Camavinga: "Je n’ai pas 15 ans non plus"

Benjamin de l'équipe de France pour le Mondial, Eduardo Camavinga ne veut pas qu'on lui rappelle son âge à chacune de ses sorties sous le maillot bleu. Un peu comme à l'époque de Kylian Mbappé lorsqu'il a débuté, on ne parle pas d'âge à Cama'.

"J’ai toujours été le plus jeune. J’ai mes habitudes, a encore estimé le milieu aux quatre sélections avec la France. Il faut rester soi-même, avoir du respect, garder un lien mais aussi une distance, pour respecter les anciens. Je suis sociable, cela aide et je m’intègre très bien dans un groupe."

Et de préciser quand on lui demande s'il fait figure de mascotte dans groupe de Didier Deschamps: "Non je n’ai pas 15 ans non plus. Ça rigole forcément sur mon âge mais c’est de bonne guerre."

Pas de pari fou en cas de victoire des Bleus au Qatar

Vainqueur de la Coupe de France avec Rennes, de la Liga ou encore de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga n'a pas encore remporté de trophée en sélection. Si le milieu ambitionne d'inscrire son nom au palmarès de la Coupe du monde lors du tournoi disputé au Qatar, il n'entend pas faire de pari fou avant. En particulier pour ses cheveux auxquels il tient.

"On me l’a déjà posé mais je n’ai pas trouvé encore. Ce qui est certain c’est que je ne me raserai pas la tête, je tiens à mes locks, a conclu Eduardo Camavinga. Ne vous inquiétez pas je ferai un bon truc."