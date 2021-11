Équipe de France: "Kimpembe ne fait pas tout bien", reconnaît Deschamps

Didier Deschamps a convoqué Presnel Kimpembe pour la réception du Kazakhstan (13 novembre) et le déplacement en Finlande (16 novembre), en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Mais le sélectionneur des Bleus a conscience que le défenseur du PSG traverse une période difficile.

Il a assisté à la scène devant sa télévision. Avec un air compatissant. Didier Deschamps a suivi avec attention le match entre Leipzig et le PSG, mercredi en Ligue des champions (2-2). Et il a vu Presnel Kimpembe s’écrouler maladroitement sur Christopher Nkunku en pleine surface de réparation. Une faute assez grossière, commise dans le temps additionnel, qui a privé Paris d’une précieuse victoire à la Red Bull Arena. L’action symbolise assez bien les difficultés du défenseur de 26 ans, en manque de sérénité depuis le début de saison. Selon Franceinfo, le champion du monde 2018 affiche d’aillleurs les plus mauvaises stats de sa carrière.

"Presnel ne fait pas tout bien, reconnaît Deschamps, qui l’a tout de même convoqué pour la réception du Kazakhstan (13 novembre) et le déplacement en Finlande (le 16 novembre), en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Il fait partie de ces joueurs qui enchaînent tous les matchs, peut-être un peu trop, certainement. Mais après, quand on est au PSG, il faut gagner tous les matchs. Donc je me mets à la place de Pochettino, il fait en sorte de mettre l’équipe avec laquelle il pense obtenir des résultats."

"Il a encore des choses à améliorer"

"Il peut avoir des périodes un peu moins bien, poursuit le sélectionneur des Bleus. Sur la faute qui a amené le penalty contre Leipzig, il sait qu’il est responsable. Mais il fait aussi de très bonnes choses. Dans l’analyse, ce qui est important aussi, c’est de voir dans quelle situation il se trouve sur le plan défensif. Il y a des choses qu’il peut améliorer, comme tous les joueurs. De par ce qu’il fait depuis plusieurs mois ou même ce qu’il a fait la saison dernière, ça lui arrive de pouvoir être moins bon."

"L’idéal, c’est de gommer tout ça. Mais je regarde aussi la partie positive et elle est plus importante que la partie négative, avec ce qu’il apporte à l’équipe de France. De par sa capacité dans les duels, sa capacité aussi, même s’il ne doit pas trop en abuser (sourire), dans la relance et la maîtrise technique, conclut Deschamps. Il se laisse encore un peu trop emporter dans certains duels. Il peut éviter certaines fautes ou certains cartons. Mais ça fait partie de ses qualités aussi. Il fait partie de ces défenseurs qui aiment le duel et qui le recherchent. Même s’il a encore des choses à améliorer".