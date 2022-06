Equipe de France: Kimpembe sera capitaine contre la Croatie, sa première avec le brassard

Habituel gardien numéro 1 et capitaine des Bleus, Hugo Lloris laissera sa place à Mike Maignan dans les buts lundi soir lors de Croatie-France en Ligue des nations. Et c'est le défenseur Presnel Kimpembe qui portera le brassard, pour la toute première fois.

Presnel Kimpembe va vivre lundi soir sa 27e sélection avec les Bleus, et celle-ci aura une saveur un peu particulière. Alors que Didier Deschamps va titulariser Mike Maignan à la place d'Hugo Lloris lors de Croatie-France en Ligue des nations (20h45), c'est en effet le défenseur du PSG qui va avoir, à 26 ans, l'honneur de porter le brassard de capitaine pour la toute première fois en équipe nationale.

"Kimpembe sera capitaine demain, oui", a glissé ce dimanche le sélectionneur tricolore en conférence de presse, à la veille de la rencontre. Avant de préciser quelques minutes plus tard que Lloris "reste le capitaine et le titulaire" à ses yeux, et que ce turnover dans les buts pour le deuxième match du rassemblement était prévu bien en amont.

Pas de Varane, ni de Pogba

Pour ce qui est de Kimpembe capitaine, la donne est forcément différente. En mars dernier, quand Lloris avait été laissé sur le banc contre l'Afrique du sud, ou lors de l'automne 2019 lorsqu'il était blessé au coude, c'est Raphaël Varane qui avait porté le brassard. Sauf que le défenseur mancunien s'est blessé contre le Danemark vendredi, et qu'il est forfait pour le reste du rassemblement.

Steve Mandanda a lui été capitaine de l'équipe de France à deux reprises, mais ne jouera pas plus que Lloris lundi, Paul Pogba est sur le carreau, Olivier Giroud n'a pas été appelé, et le dernier (et seul) capitanat de Karim Benzema remonte à 2015, avant sa pause internationale forcée. Face à ce tableau, Didier Deschamps devait donc faire un choix. Il aurait pu opter pour Antoine Griezmann, l'un de ses hommes de confiance. Il a désigné Kimpembe, habitué à ce statut au PSG, quand Marquinhos n'est pas là.