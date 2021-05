Equipe de France: Koundé, l'invité de dernière minute pour l'Euro

Appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro, ce mardi, le jeune défenseur du FC Séville Jules Koundé va découvrir l'équipe de France.

C’est le seul joueur de la liste à n’avoir jamais été appelé en équipe de France, mais le voilà pourtant à l’Euro. Jules Koundé, le jeune défenseur du FC Séville (22 ans), fait partie des 26 sélectionnés par Didier Deschamps pour la compétition internationale, qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet. La récompense d’une saison pleine en Liga et d’un potentiel immense.

Fofana et T.Hernandez restent à quai

Depuis quelques jours, Koundé revenait dans les listes potentielles de sélectionnés en défense centrale, où l’on imaginait peut-être qu’un nouveau venu pourrait faire son apparition, alors que Samuel Umtiti, titulaire en 2018, est gêné par les blessures à répétition. Les noms de Wesley Fofana, Dayet Upamecano et Théo Hernandez avaient également circulé dans les médias, mais c’est sur l’ancien Bordelais que s’est porté le choix du staff des Bleus.

"Ça peut être estampillé comme surprise, mais c’est un peu masqué par la sélection de Karim Benzema, s’est amusé Didier Deschamps en conférence de presse. On le suit depuis un bon moment, il fait une très bonne saison avec Séville. Au-delà de sa qualité, même s’il n’a pas de sélection, le fait d’être polyvalent est intéressant aussi. Avec mon staff, on va jusqu’au plan D ou E des fois."

Taulier en Andalousie

Installé en équipe de France jeunes, Koundé aurait pu disputer l’Euro Espoirs (qui aura lieu du 31 mai au 6 juin, juste avant celui des A). Mais Deschamps a indiqué à Sylvain Ripoll, son homologue, que l’équipe A "devenait prioritaire".

Koundé a eu une courbe de progression linéaire mais impressionnante ces dernières saisons. À Bordeaux, il est capitaine chez les jeunes et champion de France des moins de 19 ans en 2017. Il grille les étapes et joue son premier match en Ligue 1 à 20 ans, en 2018, avant de s’installer rapidement comme titulaire. En juillet 2019, il s’envole pour Séville contre 25 millions d’euros. En Andalousie, ses qualités sont louées par les médias, alors qu’il est titulaire indiscutable, avec 33 matchs disputés en Liga cette saison, et qu’il s’est distingué individuellement, notamment contre le Barça en Coupe du roi.