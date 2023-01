Equipe de France: la classe politique demande le départ de Le Graët après sa sortie polémique sur Zidane

La classe politique condamne unanimement les propos tenus par Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, sur Zinedine Zidane, dimanche sur RMC. Et demande son départ.

Des politiques de tous bords ont réclamé lundi le départ du président de la Fédération française de foot (FFF) Noël Le Graët, qui s'en est pris la veille à l'icône du foot français Zinédine Zidane. "Le foot mérite mieux et nos légendes aussi", a déclaré sur France2 la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire, critiquant "un mépris confondant" et un président de fédération "en dessous de tout". "Il est temps de se poser les questions sur son avenir", a-t-elle estimé.

Interrogé pour savoir si l'ex-entraîneur du Real Madrid, qui faisait office d'option N.1 à la tête des Bleus en cas de non-renouvellement du contrat de Didier Deschamps, l'avait appelé ces derniers jours, Noël Le Graët s'est montré dimanche sur RMC très cassant. "Je ne l'aurais même pas pris au téléphone", a-t-il lâché. "J'en n'ai rien à secouer, il peut aller où il veut", avait-il ajouté en référence à des propositions reçues par Zidane, actuellement sans club.

"Il faut se poser la question de savoir si Noël Le Graët est encore à même de diriger la fédération"

"Il faut au moins des excuses et puis il faut se poser la question de savoir si Noël Le Graët est encore à même de diriger la fédération", a abondé le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, sur le plateau de Public Sénat. M. Le Graët a présenté des excuses à Zinédine Zidane lundi dans une déclaration à l'AFP.

Cette polémique s'ajoute à "d'autres sujets encore plus graves vraisemblablement qui concerne Noël le Graët, notamment sur les questions (...) de violences sexuelles, d'atteintes sexuelles", a rappelé de son côté la cheffe des députés Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, sur France Inter. "La question de sa place et de la présidence de la Fédération doit être posée", a-t-elle ajouté.

Le magazine So Foot accuse le patron de la FFF, qui le récuse, d'envois de SMS à caractère sexuel à des salariées et d'ex-salariées de la fédération non identifiées. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a lancé un audit sur le sujet. "Il faut qu'il s'excuse et il faut peut-être qu'il envisage sa succession", a estimé le président du Rassemblement national Jordan Bardella sur RMC/BFMTV, ajoutant que "quand à un moment donné, on sent qu'on décline, il faut savoir se retirer avant qu'il ne soit trop tard".

"Combien de temps devrons-nous supporter Noël Le Graët ? Suspicion de harcèlement à la FFF, soutien inconditionnel au Qatar, insulte publique à l'encontre d'un monument du foot français... Le Graët est la honte du sport français, il doit démissionner. Vive la retraite à 60 ans !", a tweeté de son côté le chef du parti communiste, Fabien Roussel.

Invitée des Grandes Gueules sur RMC ce lundi, Roselyne Bachelot, ancienne ministre des Sports (2007-2010) a aussi fustigé les propos de La Graët en insistant sur la marge de manoeuvre très étroite du gouvernement à ce sujet. "C’était d’une maladresse parce que Zidane est une icône, lance-t-elle. On ne touche pas à Zizou. Il a été extraordinairement maladroit, c’est incroyable qu’un président de fédération commette une faute pareille. Il s’est excusé. Il les a un peu collectionnées. Ce n’est pas le ministre des Sports qui nomme le pdt de la Fédération. Heureusement qu’il y a des élections dans les fédérations."