Equipe de France: Djorkaeff dénonce le discours "mal venu" de Le Graët sur "le champion du monde" Zidane

Dans un entretien accordé dimanche à RMC, Noël Le Graët a eu des mots méprisants à l’égard de Zinédine Zidane. Tandis que le monde du sport est vent debout contre le président de la FFF, Youri Djorkaeff, ancien coéquipier de Zizou, s’est lui aussi offusqué des propos de "NLG".

Et un de plus. Après Kylian Mbappé, Amélie Oudéa-Castéra, Franck Ribéry – et une grande partie du monde du sport –, une nouvelle figure sportive française s’en est pris ouvertement à Noël Le Graët.

Au lendemain des propos polémiques du président de la Fédération française de football (FFF) au sujet de Zinédine Zidane dans le Bartoli Time sur RMC, Youri Djorkaeff a réagi à son tour et fustigé "NLG" dans un tweet. "Mal venu, mal placé, on parle d’un champion du monde, on parle du Champion du monde", a défendu l'ancien coéquipier de Zizou, avec qui il a remporté la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000.

Le clan Le Graët plaide une "maladresse d’expression"

Sur RMC, le président de la Fédération française de football assurait dimanche qu’il "[n’aurait] même pas pris au téléphone" Zinédine Zidane, que certains souhaitaient voir à la tête de l’équipe de France. Celui qui a prolongé Didier Deschamps pour quatre ans a eu des mots très dures à l’égard de l’une des plus grandes légendes du foot français, assurant n’en avoir "rien à secouer" de savoir si Zidane pouvait entraîner au Brésil ou ailleurs.

Face au tollé et à l’accumulation de réactions négatives à l’égard de Le Graët, les proches du président de la 3F ont plaidé une "maladresse d'expression".