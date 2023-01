Equipe de France: le Real Madrid monte aussi au créneau pour défendre Zidane et Benzema contre Le Graët

Le Real Madrid a publié un communiqué ce lundi pour réagir à la sortie de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane. L’ancien club du champion du monde 1998 défend par ailleurs Karim Benzema, dont la gestion de la blessure à la Coupe du monde a également été évoquée par le président de la FFF dans son interview à RMC.

Le Real Madrid ne pouvait pas rester de marbre devant ce qu’il considère comme des "mots irrespectueux". Ce lundi, au lendemain des propos extrêmement polémiques de Noël Le Graët au sujet de Zinédine Zidane, le club Merengue, par lequel le champion du monde 1998 est passé en tant que joueur et entraîneur, s’en est ouvertement pris au président de la Fédération française de football (FFF).

"Le Real Madrid C.F. regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de football, Nöel Le Graët, au sujet de Zinedine Zidane, l'une des plus grandes légendes du sport mondial, écrit le club espagnol dans un communiqué. Ces mots sont irrespectueux pour l'une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club attend une rectification immédiate."

"Les déclarations sont indignes de quelqu'un qui détient une telle représentation"

Dans ce communiqué, le Real Madrid prend également la défense de Karim Benzema, dont la gestion de la blessure à la Coupe du monde a été évoquée par Noël Le Graët. "Les déclarations du président de la Fédération française de football sont indignes de quelqu'un qui détient une telle représentation et sont disqualifiantes en elles-mêmes, tout comme celles qu'il fait également à propos de notre capitaine Karim Benzema."

Dimanche, dans l’émission Bartoli Time sur RMC, le président de la FFF s’est montré sans filtre. Interrogé sur les rumeurs qui lient Zidane au poste de sélectionneur du Brésil, Noël Le Graët a indiqué qu'il en avait "rien à secouer". "Je ne l'aurais même pas pris au téléphone", a-t-il ajouté à propos de négociations potentielles avec "ZZ" après la Coupe du monde après la finale perdue par les Bleus: "Je ne l'ai jamais rencontré et on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps."

Au sujet de Karim Benzema, dont le forfait pour la Coupe du monde a beaucoup fait parler, l’entourage du Ballon d’or estimant notamment que son cas avait été mal géré, Le Graët s’est montré tout aussi direct. "Ce que dit son entourage? Je m'en fiche. Le staff a fait ce qu'il fallait. On avait 24 joueurs, on a terminé à 24 donc le staff a été très certainement performant. Benzema a repris l'entraînement quand la compétition se terminait, pas avant. Ceci dit, je regrette. Tout en me disant que Giroud n'aurait peut-être pas joué et on n'aurait peut-être pas marqué autant de buts."