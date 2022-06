Équipe de France: la compo probable des Bleus contre la Croatie avec de nombreux changements

Pour son deuxième match de Ligue des nations, Didier Deschamps va opérer à plusieurs changements pour le déplacement en Croatie. Alors que Mike Maignan débutera dans le but, Presnel Kimpembe sera capitaine.

Didier Deschampions devrait changer beaucoup de choses après la défaite face au Danemark. Pour le déplacement en Croatie ce lundi (20h45), le sélectionneur va faire confiance au 3-5-2, mais les hommes vont changer. Kimpembe sera capitaine, associé à Pavard et Saliba en défense. Maignan remplace Lloris dans les cages. Devant, Benzema et Mbappé étant touchés physiquement, ils devraient être remplacés par Nkunku et Ben Yedder.

>> Revivez la conférence de presse de Didier Deschamps et Presnel Kimpembe

Plusieurs joueurs touchés

Cinq joueurs de l'équipe de France ont été dispensés de l'entraînement collectif dimanche comme annoncé par Didier Deschamps. Avant la séance de veille de match, le sélectionneur avait indiqué en conférence de presse que Mbappé et Benzema seraient préservés, comme Kingsley Coman, N'Golo Kanté et Jules Koundé.



Mbappé "a un petit souci dû à une contusion qui n'est pas irrémédiable", a indiqué Deschamps. "On verra pour demain (lundi)" mais "il ne participera pas à la séance aujourd'hui", a-t-il poursuivi, sans dire si le joueur était forfait pour la rencontre à Split.

Le sélectionneur a déjà dû se résoudre samedi au forfait de Raphaël Varane, blessé à une cuisse, pour le reste du rassemblement. Le joueur de Liverpool, Ibrahima Konaté, appelé en renfort, a participé à l'entraînement dimanche. Après le match en Croatie, les Bleus affrontent l'Autriche le 10 juin à Vienne puis, de nouveau, la Croatie le 13 juin au Stade de France

La composition probable des Bleus

Maignan - Pavard, Saliba, Kimpembe - Clauss (ou Coman), Digne - Guendouzi Tchouaméni - Griezmann, Nkunku, Ben Yedder.