Coupe du monde: "Martinez est un abruti", Boudjellal fracasse le gardien argentin et réclame des sanctions

Mourad Boudjellal a violemment taclé Emiliano Martinez ce jeudi après les chambrages du gardien de l’Argentine contre Kylian Mbappé et a demandé à la Fifa d’intervenir. Le membre des Grandes Gueules de RMC a toutefois refusé de stigmatiser les Argentins après leur victoire à la Coupe du monde 2022.

Bourreau de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde 2022, l’Argentine a dignement célébré sa victoire face aux Bleus. Au cœur de la liesse populaire et des festivités à Buenos Aires, le comportement d’Emiliano Martinez a pu surprendre voire choquer les supporters français. En particulier son geste obscène avec une poupée à l’effigie de Kylian Mbappé. Ce jeudi dans l’émission les Grandes Gueules sur RMC, Mourad Boudjellal s’est ouvertement payé le gardien de l’Albiceleste.

"On stigmatise les Argentins mais on a affaire à un abruti. Le fait qu’il soit Argentin c’est un détail, a estimé l’ancien président du RCT en Top 14. Moi dans le rugby, j’ai eu des joueurs argentins. Et ils ont beaucoup de classe, vraiment beaucoup de classe. Quand il chambre Mbappé, ce n’est pas vraiment Mbappé qu’il chambre mais c’est la France, le pays dont Mbappé est quelque part une représentation."

Boudjellal: "Cela va être quoi le football de demain?"

A quelques semaines de défier l’OM lors des 32es de finale de Coupe de France, Mourad Boudjellal a regretté l’insistance avec laquelle 'Dibu' Martinez a enchaîne les tacles vis-à-vis de l’attaquant des Bleus et de la France.

"Après quand tu es champion du monde, il y a deux choses qui sont importantes. Moi aussi il est arrivé de chambrer dans le rugby. Mais quand je gagnais une finale, j’en ai aussi perdues, j’allais voir les gens que j’avais chambré et je leur disais: 'je ne suis pas content de vous avoir battu, je suis content parce que l’on est champion'. […] Quand tu es champion du monde, quelque part tu représentes le football. Et quand tu représentes le football auprès des gamins, car ils n’ont pas volé leur titre, cela veut dire que tu donnes l’exemple aux gamins.

Et le membre des GG sur RMC de s’inquiéter sur les dérives futures du foot: "Cela va être quoi le football de demain? Cela va être que quand une équipe de jeunes en bat une autre équipe de jeunes ils vont leur faire un bras d’honneur, un doigt et les chambrer."

Boudjellal réclame une sanction de la Fifa

En France, le geste obscène d’Emiliano Martinez a particulièrement marqué les esprits. Aussi bien après la finale au Qatar que lors de la parade de l’Argentine à Buenos Aires, le gardien de 30 ans s’en est pris à Kylian Mbappé et à la France et s’est attiré les foudres de personnalités comme Adil Rami. Comme Jean-Michel Larqué a pu le faire avant lui, Mourad Boudjellal a exigé de la Fifa des sanctions contre le joueur d’Aston Villa et de l’Argentine.

"C’est de l’image, c’est pour cela que la Fifa doit intervenir, a enchaîné l’ancien patron du RCT. La Fifa doit mettre ce crétin face à ses responsabilités et face à ce qu’il représente pour la jeunesse en tant que champion du monde. On a affaire à un véritable abruti. Si j’étais Mbappé, je pense que j’irais voir les dirigeants d’Aston Villa en leur disant qu’il signe chez eux gratuitement s’ils dégagent cet abruti. Emiliano Martinez parle d’un joueur dont il n’a pas le dixième du talent. Avant de le chambrer, essaye simplement d’avoir le dixième de son talent."