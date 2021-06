France-Galles: "Fier", "à l’aise", Benzema a retrouvé le foot qu’il "aime"

Pour son premier match en Bleus depuis cinq ans et huit mois, Karim Benzema n’a pas marqué mais s’est créé de nombreuses occasions lors du match face au pays de Galles (3-0), mercredi. Il a surtout pris beaucoup de plaisir.

Ça y est, Karim Benzema a de nouveau porté le maillot de l’équipe de France pour la première fois depuis cinq et huit mois, mercredi lors du match amical face au pays de Galles (3-0). L’attaquant a eu l’occasion d’accompagner ce retour d’un ou plusieurs buts mais son penalty a été repoussé par le gardien adverse, tout comme deux autres tentatives de la tête alors que sa frappe sur le poteau a permis à Ousmane Dembélé de marquer le troisième but.

Le Madrilène a aussi eu une vraie influence dans le jeu, notamment en première période. Après avoir livré ses premières impressions sur TF1, il est revenu plus longuement sur cette soirée spéciale devant la caméra de l’équipe de France.

"J'ai joué libéré, comme le foot que j'aime"

Souriant, détendu, il n’a pas caché sa joie d’avoir enfin pu rejouer en sélection. Ce qu’il a ressenti? "De la fierté et la joie de pouvoir enfin montrer ce que je pouvais apporter sur le terrain, a-t-il énuméré. Ce soir, j'ai joué libéré, comme le foot que j'aime."

Il savoure le "très bon match" de ses partenaires après une semaine "où on a bien travaillé". Il ne se laisse pas gagner par la frustration de ses échecs face au but. "J'aurais aimé marquer aussi mais le foot, c'est comme ça, poursuit-il. Des fois, tu marques, d'autres pas. Mais l’essentiel, c’est qu’on ait gagné. On est toujours dans la préparation."

"Je suis super content d'être là, de profiter"

Il jette un regard positif sur sa prestation globale et son association avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. "J’ai essayé de bouger, de m'associer, de tirer, de faire ce que je sais faire sur un terrain, analyse l’ancien Lyonnais. Ça s'est bien passé, l'essentiel, c’est qu'on ait gagné avec la manière. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec ces joueurs, ça fait du bien et on va peaufiner les automatismes à l'entraînement pour que ce soit encore plus beau et qu'on mette encore plus de buts."

Il conclut sur une dernière note positive au sujet de son état d’esprit depuis son arrivée à Clairefontaine il y a une semaine. "A l'aise, je suis super content d'être là, de profiter, jour après jour et toujours travailler, explique-t-il. Être content parce que si on est là, on est content."