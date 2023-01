Equipe de France: la réaction de Deschamps à la retraite internationale de Mandanda

Le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas tardé à réagir à l'annonce de Steve Mandanda, qui met un terme à sa carrière internationale à 37 ans, cinq jours après Hugo Lloris.

C’est une page de l’histoire de l’équipe de France qui se tourne. Après Hugo Lloris (145 sélections), c’est la doublure du désormais ex-capitaine des Bleus, Steve Mandanda (35) qui a choisi de mettre un terme à sa carrière internationale.

La nouvelle a été vécue comme un coup dur par le sélectionneur Didier Deschamps, qui comptait sur le gardien du Stade Rennais et historique de l'Olympique de Marseille (2007-2016, 2017-2022) pour opérer la jonction entre les générations au sein du groupe France et accompagner l'avènement d’un nouveau n°1 au poste de gardien.

Un gardien "très apprécié des joueurs et du staff"

Mike Maignan étant toujours coincé à l’infirmerie de l’AC Milan, sa présence aurait aussi pu se révéler utile au sélectionneur dans la perspective des prochaines échéances qui attendent les Bleus avec les qualifications pour le prochain Euro au mois de mars.

Pour sa première réaction à une décision qu’il dit "respecter" même s’il ne la souhaitait pas, Didier Deschamps a loué le "très grand professionnalisme" de Mandanda, et "son implication totale" au service de l’équipe de France durant seize saisons, "pas toujours dans le rôle qu’il aurait souhaité", reconnaît le sélectionneur. "Très apprécié des joueurs et du staff, très respecté aussi, il était, aux yeux de tous, plus qu'un deuxième gardien", relève le patron des Bleus, reconduit dans sa mission jusqu’en 2026.

Deschamps: "Il a encore beaucoup à donner et à transmettre"

"S'il est apparu sur 160 feuilles de match en équipe de France, il ne faut pas sous-évaluer ses 35 sélections, insiste Didier Deschamps. Seuls cinq gardiens ont fait mieux dans l'histoire des Bleus. J'insiste sur sa longévité. Steve a disputé quatre phases finales de championnat d'Europe et trois phase finale de Coupe du monde. Atteindre le plus haut niveau est extrêmement compliqué, y rester aussi longtemps que Steve encore plus."

Mandanda a disputé sa 35e et dernière sélection lors du dernier match de groupe à la Coupe du monde, un revers contre la Tunisie. Mais sa carrière de footballeur professionnel n’est pas encore terminé, et de beaux défis l’attendent avec le Stade Rennais. "A l'heure où nos chemins se séparent, je voulais dire publiquement à Steve à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que nous avons partagé. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière en club où il a encore beaucoup à donner et à transmettre", conclut Didier Deschamps.