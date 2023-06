Equipe de France: le bizutage très marseillais de Wesley Fofana avec les Bleus

Wesley Fofana participe actuellement à son premier rassemblement avec l'équipe de France et s'est soumis ce mardi au traditionnel bizutage en chanson réservé aux nouveaux internationaux.

Défenseur français le plus cher de l'histoire, Wesley Fofana n'a finalement disputé que 22 rencontres toutes compétitions confondues avec sa nouvelle équipe de Chelsea pendant la saison. Perturbée par les blessures, la campagne du défenseur a toutefois été jugée suffisante pour figurer parmi les joueurs retenus par Didier Deschamps pour affronter Gibraltar et la Grèce les 16 et 19 juin lors des éliminatoires de l'Euro 2024.

Pour son premier rassemblement à Clairefontaine avec les A, le central de 22 ans a eu droit au traditionnel bizutage en chanson. Bouteille à la main et debout sur une chaise, Wesley Fofana a opté pour une valeur sûre du rap français: "Bande organisée".

Fofana né à Marseille et amoureux de l'OM

En choisissant le succès de l'année 2020, véritable hymne dans la ville de Marseille, Wesley Fofana a envoyé un joli signal à la cité phocéenne. Né à Marseille, le défenseur central de Chelsea et des Bleus a entonné - avec un joli flow - l'un des premiers couplets de la chanson habituellement débité par le rappeur SCH. Le tout sous les yeux de ses nouveaux partenaires de l'équipe de France.

On notera aussi au passage l'identité de celui qui se trouve aux première loges pendant ce bizutage de Wesley Fofana: Théo Hernandez, l'autre international tricolore né à Marseille. Mais le choix du central de Chelsea ne constitue en rien une surprise, lui qui a déjà clamé publiquement son amour de l'OM.

"Je suis un vrai fan. C'est le club de ma vie, celui qui m'a fait aimer le foot. Depuis petit, je suis né supporter de l'OM, avait lancé Wesley Fofana courant avril. Cela me tient à coeur, je regarde à fond."