Ligue 1: le message d'amour de Wesley Fofana à l'OM

Né à Marseille et formé à Saint-Étienne, Wesley Fofana n'oublie pas son club de coeur, l'OM, qu'il suit même en étant à Chelsea.

Né à Marseille il y a 22 ans, Wesley Fofana ne cache pas son amour pour l'OM. S'il a effectué ses premiers pas de footballeurs à Vitrolles, dans la banlieue marseillaise, le défenseur de Chelsea ne manque aucun match des Olympiens. "Je suis un vrai fan. C'est le club de ma vie, celui qui m'a fait aimer le foot. Depuis petit, je suis né supporter de l'OM. Ça me tient à coeur, je regarde à fond. Arrêtez de croire qu'on ne va pas finir sur le podium. Les gars, je compte sur vous. On finit sur le podium cette année !" a confié l'ancien stéphanois dans l'émission Téléfoot.

>> Suivez le mercato en direct

Il veut croire aux chances de Chelsea

Transféré 87 millions d'euros chez les Blues l'été dernier, Wesley Fofana vit une saison contrastée dans la capitale londonienne. Battu par Brighton (2-1) samedi, Chelsea occupe une inquiétante 11e place en Premier League malgré l'arrivée de Franck Lampard sur le banc à la place de Graham Potter. Le seul moyen d'accrocher une qualification européenne passe par un bon parcours en Ligue des champions, où les Blues se sont tirés une balle dans le pied mercredi en s'inclinant 2-0 au Bernabeu face au Real Madrid en quart de finale aller.

Mais Wesley Fofana croit en l'exploit. "Chelsea l'a déjà fait, après une saison compliquée, un nouveau coach qui arrive. Gagner la Champions League, ils l'ont fait en 2021. Donc, je pense que c'est possible, c'est dans l'ADN du club. On n'a rien à perdre. On a fait une mauvaise saison, on le sait. Maintenant, c'est à nous d'aller sur le terrain, montrer de quoi on est capables. Il y a de la qualité dans ce groupe."