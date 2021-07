Equipe de France: Benzema remercie "toute la France" après son retour

Karim Benzema a publié ce dimanche soir un message sur les réseaux sociaux dans lequel il donne rendez-vous aux supporters de l’équipe de France, quelques jours après l'élimination surprise de l'Euro face à la Suisse. Et il remercie la France pour l'accueil qu'il a reçu après son retour chez les Bleus.

Quelques heures après avoir entamé des vacances bien méritées, Karim Benzema est revenu une nouvelle fois ce dimanche sur l’élimination de l’équipe de France en huitième de finale de l’Euro face à la Suisse, aux tirs au but. L’attaquant du Real Madrid a publié un message agrémenté d’une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans lequel il remercie tout le monde pour son retour chez les Bleus.

"On reviendra plus fort"

"Ému de voir ces images, j’aurais aimé voir notre équipe de France au sommet, merci aux supporters de toujours croire en nous, les défaites comme les obstacles nous poussent à nous dépasser, écrit-il. Ce n’est que partie remise, on reviendra plus fort. Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff et toute la France d’avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance."

À la suite de la sortie des Bleus, Karim Benzema avait déjà exprimé son ambition de "préparer l’avenir et revenir encore plus fort". En juin dernier, il avait retrouvé l’équipe de France cinq ans et demi après l’avoir quittée, pour un résultat probant: quatre buts à l’Euro, à savoir deux doublés face au Portugal et à la Suisse, après avoir aidé Lloris à arrêter le penalty de Ricardo Rodriguez en seconde période.

Salué par Le Graët

Le numéro 19 des Bleus pourrait disputer sa dernière compétition internationale l’année prochaine lors du Mondial, au Qatar, à 34 ans. Quoi qu'il en soit, Karim Benzema avait reçu le soutien de son ancien entraîneur José Mourinho, indiquant notamment qu’il "est la raison pour laquelle (il est) un peu triste que la France ne soit pas passée". Noël Le Graët, président de la FFF, a aussi salué son retour, assurant que le joueur "a montré beaucoup d'élégance et de modestie dans ses propos".