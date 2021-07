Equipe de France: Le Graët a vu Deschamps pour parler de son avenir

Selon Le Parisien, Noël Le Graët et Didier Deschamps ont échangé ce mercredi pour revenir sur l'élimination de l'équipe de France à l'Euro 2021 et faire le point sur la suite.

La discussion a eu lieu à Guingamp, dans les Côtes-d’Armor, sur les terres bretonnes de Noël Le Graët. Selon le journal Le Parisien, le patron de la Fédération française de football s’est longuement entretenu ce mercredi avec Didier Deschamps. Les deux hommes n’avaient pas encore échangé en tête à tête depuis l’élimination des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro 2021. L'objectif était de revenir sur les raisons de ce raté et de faire le point sur la suite.

Deschamps souhaite continuer

"Je laisse toujours passer une dizaine de jours parce que chacun doit réfléchir à ce qui a été bien ou pas bien. On va passer un moment à Guingamp. D'abord c'est un ami, quelqu'un qui, depuis que je l'ai pris, n'a jamais déçu. Il est fidèle, organisé. C'est le premier échec, on peut le dire, il ne faut pas se voiler la face. S'il va rester sélectionneur? Je n'ai pas dit ça. On va discuter. Il faut toujours être d'accord pour continuer, avoir les mêmes objectifs. Les deux doivent avoir envie, la Fédération et l'entraîneur", avait confié Le Graët dimanche, au micro de Téléfoot sur TF1.

Comme expliqué par RMC Sport fin juin, Deschamps souhaite poursuivre sa mission de sélectionneur. Sa motivation reste intacte malgré cet échec. Il veut une revanche avec la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le Graët semble également décidé à continuer cette collaboration qui dure depuis 2012. Même si un certain Zinedine Zidane est actuellement disponible. "Zidane? Chaque chose en son temps. Il faut déjà se qualifier (pour le Mondial 2022, ndlr), avait répondu Le Graët sur Téléfoot. J'avais dit les demi-finales de l'Euro parce que je considérais qu'on était dans les quatre meilleures équipes d'Europe, ce que je crois toujours. Il faudra se qualifier, on a aussi la Ligue des nations."